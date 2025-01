Dejan Savićević o čuvenoj utakmici protiv Hrvatske: A onda izlazi Severina, lijepa kao anđeo...

Legendarni fudbaler Dejan Savićević prisetio se obezbeđenja sa meča Jugoslavije i Hrvatske, a pamti da je tada u Zagrebu prvi put video i pevačicu Severinu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Jedan običan podkast sa Milošem Konatarom/MN Press

I dan-danas prepričavaju se prvi dueli Jugoslavije i Hrvatske u fudbalu od "raspada" bivše države. Bilo je to u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2000. godine, kada je atmosfera i te kako bila usijana. Nakon 0:0 u Beogradu, Jugoslavija je u Zagrebu igrala za prolaz na turnir i uspjela je da uz 2:2 - izbaci bronzanog sa Svjetskog prvenstva u Francuskoj.

I te kako se pamti taj meč od prije 25 godina kada su Mijatović i Stanković dali golove za "plave", dok su na drugoj strani pogađali Bokšić i Stanić. Pamti se i da je čitavo drugo poluvrijeme Jugoslavija igrala sa igračem manje zbog isključenja Zorana "Bate" Mirkovića, koji je ušao u sukob sa Robertom Jarnijem, ali bez obzira na taj incident - atmosfera među igračima bila je sasvim normalna. Znali su se svi od ranije...

"Peđa je igrao sa Šukerom u Real Madridu, a ja sa Bobanom u Milanu. Bilo je dosta tih igrača koji su igrali zajedno u klubovima. Bio je čudan osjećaj. Bio sam u Zagrebu, dobro pamtim, bio sam na klupi za rezerve i tada sam prvi put vidio Severinu koja je pjevala pred utakmicu", ozario se Dejan Savićević u podkastu "Jedan običan podkast sa Milošem Konatarom".

"Bila je fešta. Nisam ni znao ko je ona. Došao sam na stadion, prvih 11 igrača u svlačionici se skida i zagrijava, a odjednom izlazi cura lijepa kao anđeo. Svi pjevaju, ja ne znam nijednu njenu pjesmu. Kasnije sam tek čuo da je za Hrvate to popularna pjevačica Severina", ispričao je Savićević i prisjećao se još detalja sa te utakmice koja se igrala u oktobru 1999. godine, pred skoro 40 hiljada navijača na "Maksimiru".

"Sjećam se obezbjeđenja. Takvo obezbjeđenje sam imao samo na toj utakmici i jednom u Palermu. Od aerodroma u Zagrebu do hotela, na svakih 200 metara bio je vojnik ili policajac sa kalašnjikovim. Ispred hotela su nam rekli da je bilo bezbjedno da se šeta, unutar hotela bilo je više policajaca u hotelu nego u civilu. Tuđman je očigledno dao naređenje za obezbjeđenje da bude sve po pe esu. Hrvatska policija i službe su to uradile za više od desetke. Nije bio tamo jedan problem. Ništa da nam zasmeta. Čak i poslije utakmice, ušao je tadašnji predsjednik Fudbalskog saveza Hrvatske Vlatko Marković i rekao čestitam momci, puno uspjeha na EP. Okej, na tribinama, sve je to normalno, imali smo to i mi kad igramo u klubovima protiv Barse ili Intera. Možda je nekome bilo neprijatno, ali bilo je puno policije i obezbjeđenja", dodao je Savićević.

"Među igračima je bilo sve normalno. Ja i Boban smo se izljubili, pa Šuker i Mijat, svi koji su se znali iz klubova su se pozdravili iz klubova. Nije bilo nikakvih problema", dodao je on.

Takođe, Savićević se nasmijao jer je pretpostavio da će ga novinar upitati za "incident ispred hotela" u Zagrebu, kada se svađao sa jednim navijačem dok je davao intervju, što je kasnije postalo i te kako popularno, a on nerado o tome priča i ne želi da se još prisjeća tih događaja.

