"Spori, tromi, ali i to se dešava": Zvezda zgazila rivala, Milojević htio mnogo više

Vladan Milojević nije bio zadovoljan kako je Crvena zvezda izgledala na terenu u ubjedljivoj pobjedi nad Levskim.

Crvena zvezda je savladala Levski 4:0 (1:0) na pripremama u Beleku i tako je privela kraju period koji prethodi duelima sa PSV-om i Jang Bojsom u Ligi šampiona. Iako je tim Vladana Milojevića pobijedio vrlo ubjedljivo, presing Bugara na startu je mučio ekipu i nije bio zadovoljan strateg crveno-bijelih kako je izgledala Zvezda na startu.

"Mislim da je to dosta dobro, bila je utakmica prava takmičarska i raduje me što je tako. U prvom poluvremenu smo bili spori, tromi, ali dobro i to se dešava. Sa druge strane neki igrači su dostigli dobar nivo forme. To je normalno za ovu fazu priprema, tu smo 12-13 dana. Pripremamo se, pokušavamo da imamo što veči broj razigranih igrača za PSV. U drugom poluvrremenu ste vidjeli razigranost, rastrčanost, tako da idemo dalje", rekao je Vladan Milojević.

Ovo je bio posljednji meč od 90 minuta na pripremama, pošto će se duel u četvrtak protiv OFK Beograda igrati samo 60 minuta.

"Igraćemo dva puta po 30 minuta sa igračima iz naše škole. Kao neki jači trening sa igračima koji su imali smanjenju minutažu, da napravimo obim minuta koji smo planirali. Ipak igrači najviše vole da igraju", naglasio je Milojević.