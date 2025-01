Svi su ga zaboravili, ali ne i Voša: Bio u komi, borio se za život, a poslije godinu dana pomaže Lalatoviću

Mnogi su zaboravili da je Bolingi i dalje fudbaler Vojvodine. Prije godinu dana teško se razbolio, a klub je ostao uz njega i bio mu najveća podrška. Sada je spreman da mu vrati.

Napadač Vojvodine Džonatan Bolingi završio je u bolnici u septembru 2023. godine i od tada ga nismo vidjeli na terenu. Iz rodnog DR Konga vratio se bolestan i bio je u vještačkoj komi, njegovo stanje bilo je veoma kritično zbog opasne bakterije, ali srećom uspješno se oporavio uz pomoć stručnjaka sa Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i sad planira da pomogne "lalama".

Vratio se treninzima poslije više od godinu dana i trebalo bi da bude od pomoći i treneru Nenadu Lalatoviću koji ga je vodio na pripreme u Antaliju i mogao da se uvjeri da je sada sa njim sve u redu.

"Težak period je iza mene, zahvalan sam Bogu što sam se oporavio i vratio fudbalu. Izuzetno sam srećan što sam ovdje, sa svim ovim ljudima, osjećam se jako dobro. Spreman sam da nastavim tamo gdje sam stao", kazao je Bolingi i zahvalio se svima u klubu koji su bili uz njega: "Nije me klub ostavio, niti zaboravio. To je nešto što nikada neću da zaboravim. Osjećam se kao da sam na neki način 'dužan' Vojvodini jer su konstantno bili uz mene. Želim da im se odužim za to na terenu. Znao sam da ću se vratiti i pravo da vam kažem jedva čekam da odigram meč u dresu mog kluba".

Kako kaže Bolingi, njemu je Bog bio najveći oslonac uz porodicu, ljekare i ljude iz Vojvodine, tako da je zbog svih njih zajedno uspio da dobije najtežu životnu bitku.

"Tu sam, treniram, vraćam se u tim, imam podršku trenera koji je potpuno uz mene i računa na moje iskustvo i pomoć. Dobijam lijepe riječi sa svih strana i na meni je da se maksimalnim radom vratim na put golova, pobjeda i uspjeha", rekao je Bolingi koji se i navijačima Vojvodine zahvalio na porukama podrške.

Internacionalac iz Kinšase je u Vojvodinu došao iz Tajlanda, odnosno iz kluba Buriram junajted, a prije toga igrao je u Standardu iz liježa, Muskronu, Eupenu, Ankaragučuu, Lozani i drugim klubovima.

U dresu Vojvodine odigrao je šest mečeva i postigao dva gola, a konkurencija tokom proljeća biće mu Lazar Romanić.