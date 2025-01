Dušan Vlahović nije dobio nijednu ponudu ove zime!

Iako se spekulisalo o odlasku Dušana Vlahovića iz Juventusa ove zime se to neće desiti.

Izvor: Alessio Morgese/NurPhoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, iako je "nezadovoljan" i ne igra, čak postoji i realna mogućnost da će postati tek treći napadač crno-bijelih iza Kola Muanija i Nika Gonzalesa, srpski reprezentativac će ostati u Juveu u januarskom prelaznom roku.

Spominjani su brojni klubovi koji navodno žele Srbina dovesti ove time, od Arsenala, Čelsija, Mančester sitija do Pari sen Žermena, međutim, italijanski mediji bliski torinskom klubu su otkrili da dosad nijedna ponuda nije stigla za Vlahovića.

Ako se to ne desi do 3. februara, do kada traje zimski prelazni rok, to će značiti da Dušan ostaje u Torinu do juna kada će biti posljednja šansa da "bjankoneri" povrate barem dio novca od 84 miliona evra, koliko su uložili u njegov transfer iz Fiorentine.

Srbin ima važeći ugovor sa Juveom do ljeta 2026. godine i tada će biti slobodan igrač.

Ove sezone, Vlahović je odigrao 23 meča za Juve i postigao 12 golova u svim takmičenjima.

(MONDO)