"Dragi, to se ne radi": Dejan Stanković odveo Livaju u stranu, ništa nije vrijedilo

Dejan Stanković pokušao je da ubijedi velikog talenta i da mu objasni kako stoje stvari, ali nije uspio.

Izvor: Matteo Bazzi/ANSA/EPA/Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia

Dejan Stanković dočekao je u ljeto 2010. godine u Interu tada hrvatskog talenta Marka Livaju, koji je stigao na San Siro sa samo 17 godina iz Hajduka iz Splita. Bio je to jedan od najjačih evropskih timova u ovom vijeku, prvak Lige šampiona krcat svjetskim asovima i osvajač kultne "Triplete" nekoliko mjeseci ranije pod vođstvom Žozea Murinja. Sa druge strane, Marko je bio talenat koga je u kasnijim godinama buran karakter spriječio da napravi karijeru kakvu je njegov fudbalski dar zaslužio.

Već na prvom treningu, biser iz Splita pokazao je da će biti problema da se odmah uklopi u tim koji je tada sa klupe vodio Rafael Benitez, a na terenu brojni asovi - golman Žulio Cezar, kapiten Havijer Zaneti, njegov zamjenik Ivan Kordoba, Lusio, Valter Samjuel, Stanković, Tijago Mota, Vesli Snajder, Esteban Kambijaso, Samjuel Eto, Dijego Milito...

Teško će se ponoviti takva fudbalska sila u svlačionici Intera.

Izvor: EPA, DANIEL DAL ZENNARO/ANSA

A, onda je jednog ljetnog dana 2010. u opremi na teren trening-centra Intera istrčao Marko Livaja.

"Marko je u Inter stigao odmah nakon što su sa Murinjom osvojili triplu krunu. Odvedem ga na prvi trening i sjećam se kao juče, gurne kroz noge loptu Materaciju i nastane 'fajt'. Prišli su mu igrači, Stanković mu je rekao: 'Dragi, ne možeš kapitenu to da napraviš, to se ne radi'. On odmah nakon toga opet 'tunel', opet 'fajt'. Svi su govorili da je nevjerovatan talenat", rekao je u emisiji "podkast inkubator" Livajin agent Vićenco Kavalijere.

Livaja očekivano nije mogao da dobije tada šansu među napadačima sa kojima je Inter na jesen postao i šampion svijeta, a potom je otišao na pozajmicu u švajcarski Lugano, pa je sljedeće sezone bio pozajmljen Ćezeni. Inter je definitivno napustio 2013, nakon samo 13 nastupa za "nerazure", među kojima je jedan bio i onaj protiv Partizana, u novembru 2012. u Ligi Evrope.

Najbolji igrač u Hrvatskoj, ali morao je više

Izvor: EPA, ALESSANDRO DI MEO/ANSA

Karijera je Hrvata poslije toga vodila u Atalantu, Rubin, Empoli, Las Palmas i AEK, sa kojim se rastao 2021. poslije svađe oko produženja ugovora i vratio u Hajduk, u kojem se konačno skrasio, pokazao da je najbolji fudbaler hrvatske lige. U međuvremenu je i burno napustio reprezentaciju Hrvatske, pa je u ovom trenutku isključivo posvećen Hajduku, sa kojim želi da osvoji prvu titulu za taj klub poslije 20 godina.

U ovom trenutku, Rijeka i Hajduk su prvi na tabeli sa istim brojem bodova (36), a Livaja je najbolji strijelac hrvatske lige sa 10 postignutih golova.

Izvor: Ante Cizmic / imago sportfotodienst / Profimedia