Crvena zvezda ove zime može da zaradi čak 23 miliona evra: Stigle još dvije ponude i razmatraju se

Već ove zime Crvena zvezda bi mogla da ostvari rekordan priliv od transfera.

Crvena zvezda je prodala Ognjena Mimovića za osam miliona evra u Sent Etjen, a do kraja zimskog prelaznog roka mogla bi da inkasira ukupno 23 miliona. To zavisi od toga da li će prihvatiti aktuelne ponude koje ime za dvojicu svojih ofanzivaca, Felisija Milsona i Šerifa Endiaja.