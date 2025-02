"Reći ću pred Bogom, trebalo je da osvojimo Mundijal": Sve svalili na Hadžibegića, sad je konačno otvorio dušu

Mnogi će reći da Jugoslavija nije osvojila Svjetsko prvenstvo zbog promašaja Faruka Hadžibegića. Ne i on, on zna da to nije tačno.

Svjetsko prvenstvo 1990. godine ostalo je upamćeno po sjajnoj igri Dijega Armanda Maradone, sjajnom turniru Salvatorea Tota Skilaćija, tituli Zapadne Njemačke ali kod nas kao velika propuštena šansa. Nakon što je naš nacionalni tim poslije poraza od Zapadne Njemačke porazio Kolumbiju i Ujedinjene Arapske Emirate prošao je dalje, a u osmini finala Dragan Stojković Piksi je zaludio Špance i odveo nas na Argentinu.

Tu je naš tim poslije pola sata ostao bez Refika Šabanadžovića oji je dobo crveni karton, ali se doguralo do penala. Odbranio je Tomislav Ivković udarce Maradoni i Trolju, ali su Piksi, Brnović i Faruk Hadžibegić promašli jedanaesterce na stadionu "Komunale" u Firenci. Upravo se tragičar tog meča, čovjek kome je Serhio Gojkočea odbranio taj posljednji penal sada javio.

"Da nije bilo rata mi bi bili svjetski prvaci na sljedećem Svetskom prvenstvu u Americi 1994. godine, I to govorim sa ubjeđenjem. Rekao bih to što ono kažu i pred Bogom i pred narodom. Takva je generacija bila. Švabo je uspio da napravi selekciju igrača koji njemu trebaju, koji su kvalitetniji i od starijih. Gdje je tu bio Meša, Zlatko i onda ovi mlađi još što su došli. Onda ti dolaze Boban, tu je Piksi, tu je Prosinečki, Šuker, Mijatović... Jarni, da koga ne zaboravljam, Da, da strašna imena. Strah i trepet. Strah i trepet!", rekao je gostujući u "Balkan rules" podkastu Hadžibegić.

Karijera Faruka Hadžibegića

Jugoslavija: Zlatko Vujović, Tomislav Ivković, Dragan Stojković, Mirsad Baljić, Davor Jozić, Srećko Katanec, Safet Sušić, Zoran Vulić, Predrag Spasić, Faruk Hadžibegić i Dejan Savićević. Zagreb, 3. jun 1990.

Igrao je kao libero Faruk Hadžibegić i bio je legendarni fudbaler Sarajeva. Godinama je bio najbolji igrač i kapiten tima, a onda je 1985. godine otišao u Betis. Igrao je dvije godine tu, a zatim je proveo sedam godina u Sošou, gdje je takođe zadobio kultni status zajedno sa Mehmedom Baždarevićem. Igrao je za Jugoslaviju punu deceniju i odigrao je 61 meč, a kasnije je u bogatoj trenerskoj karijeri vodio timove u Francuskoj, Španiji, Turskoj, Alžiru kao i selekcije Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

A ko je bio u tom timu?

Zamjerio se tada selektor Ivica Osim Dejanu Savićeviću, ali ga je svakako poveo na prvenstvo. Sastale su se dvije generacije, od one na odlasku predvođene Hadžibegićem, Safetom Sušićem, Zlatkom Vujovićem, pa do novih nada u vidu Alena Bokšića, Roberta Prosinečkog, Roberta Jarnija, Davora Šukera Dejana Savićevića, Darka Pančeva, Dragana Stojkovića Piksija...

I danas se kaje

"Da sam dao gol, uvjeren sam da bismo prošli u polufinale, I ne zvuči pretenciozno, ali mislim da kasnije ne bi došlo do rata. Kada vidimo šta se danas događa u svijetu, očito je da se ništa nije naučilo iz istorije i da se nije naučila lekcija iz bivše Jugoslavije. To je dokaz da političari žele rat, a ne narod", objašnjavao je Hadžibegić svoj promašaj sa bijele tačke koji ne može da prežali.