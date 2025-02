Borac obavio posljednji trening pred put u Ljubljanu: "Timski duh i porodica koju smo stvorili su nas doveli ovdje"

Vezni fudbaler Borca Boban Nikolov govorio je o revanš susretu šesnestine finala Konferencijske lige.

Nakon trijumfa u Banjaluci, fudbalera Borca očekuje revanš susret šesnaestine finala Konferencijske lige protiv Olimpije.

Izabranici Mladena Žižovića sutra putuju u Ljubljanu gdje će braniti pogodak prednosti sa Gradskog stadiona. Crveno-plavi danas su obavili posljednji trening pred sutrašnji put, a medijima se obratio veznjak Boban Nikolov.

Makedonac je poručio kako će on i saigrači dati 200 odsto od sebe, ali bez obzira na pogodak prednost nije htio dati svojoj ekipi veće šanse.

"Ovo što mi trenutno radimo kao klub je do sada možda najbolje u Bosni, a ne samo istoriji ovog kluba. Jedino što mogu obećati je da ćemo dati 200 odsto nas. Bitno je kako ćemo mi izgledati, uvijek se mi pitamo na neki način. Ako smo mi dobri i pravi možemo da napravimo velike stvari. I ovdje je sve zavisilo od nas, promašili smo penal, ali nismo stali i zabili smo gol. Znam da imamo povrijeđene igrače, Grahovca i Zorića, ali ne možemo da se žalimo i moramo dati sve od sebe jer to ovaj grad i narod zaslužuju. Što se nas tiče, tamo idemo da prođemo. Mislim da su šanse 50 – 50 bez obzira na rezultat prve utakmice. Prepustićemo njima da ponovo da budu favoriti", rekao je Nikolov.

Kako kaže, timski duh ih je doveo ovdje, a prema njemu je to upravo bitan detalj za velike rezultate.

"Mislim da ćemo u Ljubljani biti fokusirani, agresivniji te smo željni uspjeha. Biće pun stadion, ne možemo drugačije i samo tako možemo da dođemo do uspjeha. Mi nismo za potcijeniti i vidjećemo sutra, na terenu je 11 igrača i klupa. Taj timski duh nas je doveo ovdje i ta porodica koju smo stvorili ovdje je jedan bitan detalj za velike rezultate. Mislim da to imamo i da nas to krasi", zaključio je Nikolov.

Meč na stadionu Stožice igra se s početkom od 18.45 časova, a meč sudi Litvanac Manfredas Lukjancukas.