Paulo Fonseka suspendovan na devet mjeseci!

Trener Liona suspendovan je jer je ušao u fizički sukob sa sudijom.

Izvor: Jeff PACHOUD / AFP / Profimedia

Dešavaju se na utakmicama ispadi, koškanja, bilo je i tuča, ali su treneri bili uglavnom ti koji su smirivali strasti. U slučaju Paula Fonseke situacija je bila drugačija i zbog toga je šef struke Liona suspendovan na čak devet mjeseci. On se na utakmici protiv Bresta unio u lice sudiji Benou Milou i dobio je direktan crveni karton.

Odmah poslije meča pokrenuta je istraga u Francuskoj i nije bilo dileme oko toga da će kazna da bude drakonska. To znači da neće moći da vodi Lion u narednih devet mjeseci sa klupe, do novembra, a zabranjen mu je i ulazak u svlačionicu na dan utakmice sve do septembra.

S ozbirom na ovakvu odluku veliko je pitanje da li će Fonseka ostati trener Liona. Veće su šanse da će uskoro da dođe do sporazumnog raskida saradnje i potrage za novim trenerom. Lion je u spomenutom meču pobijedio sa 2:1, a Fonseka je bio bijesan jer nije dosuđen penal za njegov tim. Da stvari budu gore za njega, odluku o suspenziji dobio je na dan svog 52. rođendana.

