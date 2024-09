Niko kao Inzagi i Fonseka - jedan protiv drugog i u rimskom i u milanskom derbiju!

Jedina su dva trenera koji su bili rivali u mečevima Roma - Lacio i Inter - Milan!

Inter i Milan igraju večeras 240. zvanični "Derbi dela Madonina", a u večeri kad se igra jedna od najvećih utakmica italijanskog fudbala, treneri dva tima ispisali su istoriju fudbala na Čizmi!

Ove nedjelje Simone Inzagi sa jedne i Paulo Fonseka sa druge strane postali su prvi treneri u istoriji Serije A koji su se našli jedan naspram drugog kako u milanskom, tako i u rimskom derbiju!

Portugalac je bio na kormilu Rome dvije godine, od polovine 2019. do polovine 2021. godine i za to vrijeme se četiri puta susreo sa Inzagijem, koji je u to vrijeme bio komandant Lacija, na čiju klupu je sjeo u proljeće 2016. godine.

I jedan i drugi su svoje tadašnje klubove napustili u ljeto 2021. godine. Mlađi od braće Inzagi je preuzeo komandu nad Interom, sa kojim je prošle sezone stigao do Skudeta, dok je Fonseka morao "zaobilaznim putem" kako bi ponovo vodio neki italijanski klub.

Godinu dana je, po odlasku iz Rome, bio bez posla, a potom je dvije godine vodio Lil prije nego što je dobio poziv uprave rosonera.

Na terenu smo, za sada, vidjeli po jedan pogodak na obje strane.

Prvo je u 10. minutu Kristijan Pulišić krunisao jednu solo-akciju za prednost Milana, ali je 18 minuta kasnije Federiko Dimarko golom nagradio jednu asistenciju Lautara Martineza, poništivši tako gol reprezentativca Sjedinjenih Američkih Država.







