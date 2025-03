Pobuna u jednoj od najboljih reprezentacija Evrope: Kad je čuo ko se vraća, najavio povlačenje

Deze week niet enkel een grote naam, maar ook groot nieuws in de MIDMID-studio: Koen Casteels kondigt zijn afscheid bij de Rode Duivels aan!



Bekijk het hele gesprek met Koen om 11u op Play Sports 1 of vanaf 16u via het YouTube-kanaal en de podcastkanalen van Play Sports! …pic.twitter.com/2qFuVfRU93