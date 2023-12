Skandal u Belgiji: Tibo Kurtoa odbio da ide na Evropsko prvenstvo zbog sukoba sa selektorom!

Tibo Kurtoa i definitivno neće braniti za reprezentaciju Belgije na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Nemačkoj.

Izvor: William Volcov / Zuma Press / Profimedia

Belgijski golman Tibo Kurtoa (31) i definitivno neće igrati na Evropskom prvenstvu 2024. godine u Njemačkoj. Razlog zbog kog je Kurtoa odlučio da ne igra za Belgiju nije teška povreda zbog koje je trenutno van terena, i neće braniti do kraja sezone, nego svađa sa selektorom Domenikom Tedeskom koji mu "nije po volji".

Šta se desilo između njih dvojice? Kurtoa se naljutio na Tedeska na jednoj od posljednjih utakmica koju je odigrao za Belgiju, a sve zbog kapitenske trake. Selektor mu protiv Austrije nije dozvolio da bude kapiten i da na taj način proslavi jubilarni stoti nastup za reprezentaciju, pa je to drastično pogoršalo njihove odnose. Dobro je poznato da je Kurtoa inače veoma osjetljiv i da su treneri uvijek morali dodatno da vode računa o njemu, što Tedesko izgleda nije znao.

"Kevin de Brujne je bio povrijeđen, a selektor nam je tek nekoliko sati prije prve utakmice rekao da će Romelu Lukaku biti kapiten protiv Austrije, a ja protiv Estonije tri dana kasnije. To je bilo tek drugi put da mi se obratio na pripremema. Selektor mi je naveo čak sedam različitih razloga zašto je Lukaku kapiten. Nešto je u tom trenutku puklo u meni", priznaje Kurtoa i dodaje:

"Nisam to više mogao da podnesem, nakon utakmice sa Austrijom sjeo sam opet sa Tedeskom i direktorom reprezentacije i tada smo otvoreno pričali. Jednostavno, osjećao sam da me ne cijene dovoljno. Selektor je vršio pritisak na mene, čak mi je prijetio da će sve ispričati novinarima sa našeg sastanka. Rekao sam mu da to nije etično od njega i da je to kršenje povjerenja između selektora i fudbalera. Sutradan je sve izašlo u medijima i ja znam da je to došlo od njega. Izvinjavam se navijačima jer sam napustio reprezentaciju, ali nisam mogao da podnesem da trpim nepravdu", naglasio je.

U pokušaju da smire situaciju, iz Fudbalskog saveza Belgije poručili su da žale što Kurtoa neće braniti za Belgiju na Evropskom prvenstvu, ali i pitanje je da li bi bio na "sto odsto" zbog kidanja ligamenata tokom ove jeseni u dresu Real Madrida. Zbog toga, za njega je završena sezona.