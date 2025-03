Sarajevo neće moći da igra na Koševu?! "Upoznati smo sa problemom, čekamo šta će reći policija!"

Sarajevo bi svoje domaće utakmice moglo da igra na nekom drugom stadionu.

Fudbaleri Sarajeva trijumfovali su sinoć (0:1) nad Zrinjskim u revanš utakmici četvrtfinala Kupa BiH.

Prvi naredni meč po plasmanu među četiri najbolja tima u kup-takmičenju bordo tim će odigrati u subotu (15. mart) protiv Igmana, ali prema navodima pojedinih federalnih medija, lako bi moglo da se dogodi da se ta utakmica, kao i sljedeće u organizaciji Sarajeva, ne budu igrale na Koševu.

Prema pisanju portala Sport1, pojavile su se informacije da Sarajevo zbog neuslovnosti najvećeg bh. stadiona neće do daljnjeg moći da igra svoje domaće utakmice na Koševu, o čemu su upoznati i u samom klubu.

"Upoznati smo sa problemom koji se pojavio. Želimo istaći da je FK Sarajevo sa svoje strane sve učinio i obezbijedio uslove za igru na stadionu Koševo. Nadamo se da će JU Centar za sport i rekreaciju i MUP Kantona Sarajevo pronaći način na zadovoljstvo svih nas i naših navijača, ali i bh. fudbala uopšteno", rečeno je ovom portalu sa Koševa.

Mirza Muzurović, direktor Centra za rekreaciju i sport, istakao je da policija ima primjedbe na stanje istočne tribine.

"Čekamo da vidimo šta će odlučiti policija. To je u redovnom procesu licenciranja. Možda ja ne doživljavam to previše. Stadion je takav kakav jeste, u funkciji je otkad jeste, pa ćemo vidjeti ovih dana šta će se dešavati. Nemam nikakvu informaciju da se neće igrati. Imam najavu od strane Sarajeva, oni prijavljuju javni skup policiji. Da je policija zabranila vjerovatno bi me informisali. Ja koliko imam informaciju to se nije desilo", riječi su Muzurovića.

Na Koševu bi, za tačno 14 dana, u zaostaloj utakmici 18. kola trebalo da gostuje i banjalučki Borac. Poslije te utakmice, koja je zakazana za 20.30 časova, biće poznat konačan raspored utakmica trećeg kruga bh. prvenstva.

