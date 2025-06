Ko odlazi, a ko ostaje u Partizanu? Evo šta kažu ugovori

Većina igrača je pod ugovorom sa Partizanom, ali je jasno da će biti i određenih promjena. Poznato je i kakvi su ugovori crno-bijelih za narednu sezonu.

Partizan je osvojio ABA ligu, boriće se za titulu i u šampionatu Srbije, ali ono što je jasno jeste da se sezona približava kraju. Kao što to obično biva svake sezone, kreću spekulacije o tome ko odlazi, ko ostaje i kakvi su ugovori igrača, odnosno ko je "zaključan", a ko nije. U redovima crno-bijelih su stvari većinom jasne. Što potvrđuju i riječi Željka Obradovića.

"U ovom timu završavaju ugovore Balša Koprivica, mi imamo opciju za Ajzeu Majka. Karlik Džouns ima opciju za NBA i valjda neku vrstu opcije ima Bonga, svi ostali imaju ugovore. Trebalo bi sve da se završi, da prođe nekoliko dana, pa da sjednemo i razgovaramo. Okosnica tima trebalo bi da bude ista, ne vjerujem da će biti velikih promjena. Proširenjem Evrolige je tržište tako da se dolazi do toga da svi traže iste igrače i onda cijene odlaze u visine. Imaćemo budžet kao i ove godine, ljudi iz kluba uradiće sve, nisam tražio nemoguće stvari, ali moramo da vidimo svoje mogućnosti", poručio je Obradović poslije osvajanja regionalne titule.

Iz svega ovoga može da se vidi i kakve su namjere crno-bijelih, odnosno da je želja da ostanu svi najvažniji igrači. Poput Sterlinga Brauna sa kojim je produžen ugovor već. Biće i pojačanja, što je i očekivano, ali djeluje da je Željkov plan za narednu sezonu mnogo drugačiji od onog koji je važio za tekuću u kojoj je promijenio cijeli tim. Biće nekoliko novih igrača, a koliko? Ostaje da se vidi.

Ko ostaje?

Želje su jedno, realizacija je nešto drugo. To je jasno svima u Partizanu. Ono šta svi u klubu žele jeste da pored već spomenutog Brauna ostanu Karlik Džouns, Isak Bonga i Tajrik Džouns. Sa svima njima je plan da se sjedne i razgovara i oko potencijalnog produžetka saradnje. Kod njih trojice, ugovori ističu u junu 2026. godine i kao što je i Željko rekao postoje opcije za izlaz kod Karlika i Isaka, kod plejmejkera Južnog Sudana je u pitanju NBA klauzula, a već je postojalo interesovanje za njega iz Amerike.

Bonga je jedan od "iks faktora" i čovjek koji je radio apsolutno sve na terenu i Partizan želi da ga zadrži po svaku cijenu. Vodiće se razgovori i sa njim, a Tajrik Džouns je uz MVP priznanje pokazao koliko je važan za igru crno-bijelih. Kada se na sve to doda da na evroligaškom tržištu postoji veliki problem sa centrima, vidi se koliko je važno da on ostane.

Ako pronađu zajednički jezik sa njima trojicom, to bi već bio veliki korak ka pravljenju konkurentnog tima za novu sezonu, posebno jer su se već navikli i na način rada trenera Obradovića i njegove zahtjeve.

Ko odlazi?

Na prvi pogled djeluje da će klub sigurno da napusti Ajzea Majk. Imao je dosta problema sa povredama, previše oscilacija u svojim partijama i stiče se utisak da on neće biti u timu naredne sezone. Na izlazim vratima bio je i Ife Lundberg, ali je u samoj završnici sezone odigrao veoma dobro, posebno protiv Budućnosti. Da li će to biti dovoljno da mu se pruži nova šansa? Postoji mogućnost i za to, ali neće smjeti da "prespava" pola sezone kao što je to bio slučaj, uz to je jedan od plaćenijih igrača u timu, tako da i to može da bude faktor prilikom donošenja konačne odluke.

Još jedan igrač koji bi mogao da ode je Brendon Dejvis koji će u julu da napuni 34 godine i koji je takođe igrao uz dosta oscilacija. Njegov zenit karijere je prošao i djeluje da je razlaz dosta realna opcija. U taj dio sa "možda" spada i Dvejn Vašington. Po minutaži i svemu što je prikazao definitivno je bliži odlasku, mada ga je Obradović nedavno javno pohvalio i rekao da je "promijenio način razmišljanja i treninga", možda to bude dovoljno za šansu. Klub sigurno napušta Balša Koprivica kome ističe ugovor i neće ga produžiti.

Kakvi su ugovori igrača?

Kada su u pitanju ugovori svih igrača u timu, većina njih ima važeći ugovor za narednu sezonu. Svi, osim Koprivice koji sigurno ide. Uz već spomenute opcije koje imaju Karlik i Bonga. Jedan od igrača kod kog stoji upitnik je Frenk Nilikina koji ima ugovor do 2026. godine, uz NBA klauzulu, ali su ga povrede previše mučile tokom sezone. Vjerovatno neće uopšte igrati tokom domaćeg šampionata, pa je sve to dodatni razlog za oprez i u klubu.

Višegodišnje ugovore imaju Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Arijan Lakić, kapiten Vanja Marinković i Aleksej Pokuševski su takođe sigurni za narednu sezonu, tako da je okosnica tima tu. Trener Željko Obradović ima ugovor do juna 2027. godine.

Ugovori igrača Partizana:

Karlik Džouns (do juna 2026. godine, uz NBA klauzulu)

Frenk Nilikina (do juna 2026. godine, uz NBA klauzulu)

Ajzea Majk (do juna 2026. godine, Partizan ima opciju prekida saradnje)

Ife Lundberg (do juna 2026. godine)

Brendon Dejvis (do juna 2026. godine)

Balša Koprivica (ugovor ističe)

Dvejn Vašington (do juna 2026. godine, ima opciju da ide)

Vanja Marinković (do juna 2026. godine)

Sterling Braun (do juna 2027 godine)

Aleksej Pokuševski (do juna 2027 godine)

Tajrik Džouns (do juna 2026. godine)

Mitar Bošnjaković (višegodišnja saradnja)

Arijan Lakić (višegodišnja saradnja)

Mario Nakić (višegodišnja saradnja)

