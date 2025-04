"Djeca su plakala, mislila su da neću preživjeti": Ispovijest legende Premijer lige, zamalo je umro na kućnom pragu

Kada je kolabirao na vratima porodične kuće, Toni Moubrej nije ni slutio kakva ga borba čeka. Sada je legendarni fudbaler i trener podijelio svoju priču o borbi sa kancerom.

Trener Vest Bromvič Albiona Toni Moubrej otkrio je detalje drame koju je prošao kada se borio sa kancerom. Iskusni engleski stručnjak je prošlog februara sve iznenadio kada je dao otkaz u Birmingemu, a razlog za to je bio odlazak na operaciju kako bi mu se spasio život. Tada se prvo privremeno povukao, a onda je u maju zvanično dao otkaz.

Sada je otkrio da je u posljednjih 18 mjeseci vodio veliku borbu, a da mu je najteže bilo to što su se djeca brinula za njega. Odstranili su mu 15 centimetara crijeva kako bi uklonili maligno tkivo, a sve vrijeme mu je bilo bitno samo da porodica bude u redu.

"Imao sam razgovor sa porodicom i vidjelo se da su preplašeni. Da li sam ja bio uplašen? Jedino sam mislio na porodicu, na troje djece i suprugu i želio sam da budu u redu. Morao sam sve da sredim. Moja žena je vidjela aplikaciju za banku prvi put u životu, takve male stvari su bile bitne. Situacija je bila ozbiljna, osjećao sam se da mora da zna gdje je naš novac, da li su nam penzije u banci", rekao je Moubrej,

Kako je saznao da je bolestan?

Iskusni stručnjak je otkrio da je kolabirao kada je pokušao da otvori vrata. "Moja supruga me je stavila u automobil i odvezla me u bolnicu. Htjeli su da vide zašto sam kolabirao i u kakvom sam stanju. Rehidrirali su me i ostavili tu uveče. Sjećam se da sam sjedio u krevetu, a da su mi djeca plakala. Plašili su se da neću preživjeti. Imali su 15, 17 i 19 godina, mogao sam da im vidim strah u očima", rekao je on.

Ko je Toni Moubrej?

Iskusni strunjak sada ima 61 godinu, a bio je i legendarni fudbaler. Igrao je godinama za Midlzbro, Seltik i Ipsvič, a trenersku karijeru počeo je u Ipsviču. Vodio je Hibernijan, VBA, Seltik, Midlzbro, Koventri, Blekburn, Sanderlend, Birmingem i sada je ponovo na čelu Vest Bromviča.