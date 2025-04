Marko Marin sa Hvangom ugovara pojačanja Crvene zvezde

Marko Marin sa bivšim igračem Crvene zvezde In Bom Hvangom o pojačanjima.

Crvena zvezda je osvojila najlakšu titulu u istoriji pošto je na čak sedam kola prije kraja i matematički obezbijedila "dizanje pehara", i to 36. po redu, a već odavno se razmišlja o narednoj sezoni i komplikovanim kvalifikacijama za Ligu šampiona. Zvezda će morati da igra od drugog kola, što znači da treba da izbaci tri ekipe da bi došla do elite, pa zbog toga mora da napravi tim koji će biti kadar da to uradi.