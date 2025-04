Čukarički ostao bez trenera zbog plej-auta: "Nismo uradili šta je do nas, morao sam"

Mladi srpski trener Marko Savić više nije šef stručnog štaba Čukaričkog.

Izvor: MN PRESS

Dan poslije eliminacije u plej-aut Superlige Srbije, trener Čukaričkog Marko Savić podnio je neopozivu ostavku. Na rastanku je izjavio da sa svojim stručnim štabom i ekipom nije uspio da napravi rezultat i da je zato morao da ode.

"Period proveden u Čukaričkom je bio fenomenalan, i meni lično i čitavom mom stručnom štabu. Čukarički je veliki klub, imali smo privilegiju da treniramo dobru grupu igrača, sa akcentom na one najmlađe, biserno talentovane. Na kraju, nismo uradili on što je do nas, nismo isporučili rezultat i morao sam da preuzmem odgovornost", kazao je on.

Zajedno sa Savićem, klub sa Banovog brda su napustili i treneri Nikola Puača, Milija Žižić, Dragan Žarković, Miloš Trivić i Uroš Nikolić.

"Imali smo cilj ispred sebe, nismo ga ostvarili i zna se čija je to odgovornost. Čukaričkom želim sve najbolje u nastavku sezone."

"Ovo je veliki klub, vratiće se gdje pripada"

"Ponavljam, Čukarički je veliki klub, siguran sam da će se u skorijoj budućnosti vratiti tamo gdje pripada, a to je vrh srpskog fudbala. Na kraju, ono najbitnije, želio bih da se zahvalim svim ljudima u klubu na divnoj saradnji, od direktora do zaposlenih u ovom kolektivu", naglasio je Marko Savić.

Mladi srpski trener (40) vodio je ove sezone i Železničar iz Pančeva, a u Srbiji je najveći uspjeh ostvario sa Voždovcem u sezoni 2023/24, u kojoj je ostvario i pobjedu protiv Crvene zvezde. Prethodno je sa uspjehom vodio Levadiju u Estoniji.

