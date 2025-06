UŽIVO BIH - SAN MARINO 0:0: Oproštaj "Malog princa"

Reprezentacija BiH u kvalifikacijama za Mundijal 2026 igra protiv najlošije rangirane reprezentacije svijeta.

Izvor: FS BiH, nfsbih.ba

"Zmajevi" danas na "Bilinom polju" u Zenici od 15 časova dočekuju selekciju San Marina, u trećoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Tim koji predvodi Sergej Barbarez odmjeriće snage sa reprezentacijom s najmanje uspjeha u evropskom fudbalu i trenutno najlošijom selekcijom svijeta na FIFA rang listi. No, upravo takve utakmice znaju biti klizav teren ako se ne pristupi maksimalno ozbiljno. BiH je favorit, ali da bi to opravdala, mora to pokazati na terenu - od prvog do posljednjeg minuta.

Osim BiH i San Marina, u grupi H su još Rumunija, Kipar i Austrija. U dosadašanja dva meča kvalifikacija, koji su odigrani u martu, "zmajevi" su prvo u gostima savladali Rumuniju 1:0, a zatim i Kipar kod kuće 2:1. S druge strane, San Marino je očekivano poražen u oba dosadašnja duela (0:2 od Kipra i 1:5 od Rumunije).

Stanje na tabeli je sljedeće: