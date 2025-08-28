Aktuelni šampion BiH igra za senzaciju i plasman u Ligu Evrope. Ako u tome ne uspije, čeka ga Konferencijska liga.

Izvor: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Pred fudbalerima Zrinjskog je (ne)moguća misija.

Aktuelni šampion BiH gostuje Utrehtu, protiv kojeg će, u revanš utakmici plej-ofa Lige Evrope, pokušati da nadoknadi minus od dva gola iz Mostara i plasira se u Ligu Evrope.

Ako u tome ne uspije, "plemići" će morati da se zadovolje utješnom nagradom – Konferencijskom ligom.

