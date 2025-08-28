Aktuelni šampion BiH igra za senzaciju i plasman u Ligu Evrope. Ako u tome ne uspije, čeka ga Konferencijska liga.
Pred fudbalerima Zrinjskog je (ne)moguća misija.
Aktuelni šampion BiH gostuje Utrehtu, protiv kojeg će, u revanš utakmici plej-ofa Lige Evrope, pokušati da nadoknadi minus od dva gola iz Mostara i plasira se u Ligu Evrope.
Ako u tome ne uspije, "plemići" će morati da se zadovolje utješnom nagradom – Konferencijskom ligom.
Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo utakmicu iz Holandije!
Sudije
Sudijska postava večeras dolazi iz Francuske, a predvodi je Benoa Bastijen.
Pomoćnici će mu biti Hišam Zakrani i Orelijen Bertomijeu, dok je četvrti arbitar Tomas Leonar.
Za VAR provjere zaduženi su Bastijen Dešepi i Mark Bolengije.
Očekivanja Igora Štimca
"Daćemo najbolje od sebe što možemo. Moraćemo da rotiramo neke igrače, pa da vidimo kako će utakmica da se kreće. Propustili smo veliku šansu u prvoj utakmici, zahvaljujući i sudiji koji nije bio na visini zadatka. Ali, to je fudbal. Sada imamo novu priliku, uživaćemo u dobroj predstavi na predivnom stadionu, odličnom travnjaku, možda bude i kiše, pa sve to bude svježije i brže. Prilika je da momci uživaju u velikoj evropskoj utakmici", rekao je, između ostalog, trener Mostaraca na konferenciji za novinare u Holandiji.
Ukoliko Mostarci budu poraženi u ovom dvomeču...
... igraće, kao i prije dvije godine, u Konferencijskoj ligi. Tada se, međutim, radilo o grupnoj fazi, ovog puta je ipak riječ o jedinstvenoj ligi sa 36 timova.
Ako Zrinjski napravi senzaciju...
... zaigraće prvi put u klupskoj istoriji u Ligi Evrope, a u žrijebu bi se našao sutra od 13.00 časova.
SASTAVI
Ovo su startne postave za koje su se odlučili Ron Jans i Igor Štimac:
UTREHT: Barkas, Virgever, Elkaruani, Van der Horn, Horemans, Zekijel, Engvanda-Ongena, Jensen, Blejk, Rodrigez, Min.
ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Jakovljević, Dujmović, Memija, Đurasek, Savić, Abramović, Pranjić, Šakota, Bilbija.
DOBRO VEČE!
Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Holandije, koja počinje u 20.00 časova.