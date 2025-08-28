logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UTREHT – ZRINJSKI UŽIVO: Mogu li Mostarci do podviga u Holandiji? 0

Aktuelni šampion BiH igra za senzaciju i plasman u Ligu Evrope. Ako u tome ne uspije, čeka ga Konferencijska liga.

Zrinjski - Utreht Izvor: Pro Shots Photo Agency / ddp USA / Profimedia

Pred fudbalerima Zrinjskog je (ne)moguća misija.

Aktuelni šampion BiH gostuje Utrehtu, protiv kojeg će, u revanš utakmici plej-ofa Lige Evrope, pokušati da nadoknadi minus od dva gola iz Mostara i plasira se u Ligu Evrope.

Ako u tome ne uspije, "plemići" će morati da se zadovolje utješnom nagradom – Konferencijskom ligom.

Ostanite uz MONDO, pratićemo uživo utakmicu iz Holandije!

Autor Dragan Šutvić
19:34

Sudije

Sudijska postava večeras dolazi iz Francuske, a predvodi je Benoa Bastijen.

Pomoćnici će mu biti Hišam Zakrani i Orelijen Bertomijeu, dok je četvrti arbitar Tomas Leonar.

Za VAR provjere zaduženi su Bastijen Dešepi i Mark Bolengije.

19:28

19:20

Očekivanja Igora Štimca

"Daćemo najbolje od sebe što možemo. Moraćemo da rotiramo neke igrače, pa da vidimo kako će utakmica da se kreće. Propustili smo veliku šansu u prvoj utakmici, zahvaljujući i sudiji koji nije bio na visini zadatka. Ali, to je fudbal. Sada imamo novu priliku, uživaćemo u dobroj predstavi na predivnom stadionu, odličnom travnjaku, možda bude i kiše, pa sve to bude svježije i brže. Prilika je da momci uživaju u velikoj evropskoj utakmici", rekao je, između ostalog, trener Mostaraca na konferenciji za novinare u Holandiji.

Ovdje pročitajte kompletno obraćanje.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

18:58

Ukoliko Mostarci budu poraženi u ovom dvomeču...

... igraće, kao i prije dvije godine, u Konferencijskoj ligi. Tada se, međutim, radilo o grupnoj fazi, ovog puta je ipak riječ o jedinstvenoj ligi sa 36 timova.

18:57

Ako Zrinjski napravi senzaciju...

... zaigraće prvi put u klupskoj istoriji u Ligi Evrope, a u žrijebu bi se našao sutra od 13.00 časova.

18:50

SASTAVI

Ovo su startne postave za koje su se odlučili Ron Jans i Igor Štimac:

UTREHT: Barkas, Virgever, Elkaruani, Van der Horn, Horemans, Zekijel, Engvanda-Ongena, Jensen, Blejk, Rodrigez, Min.

ZRINJSKI: Karačić, Vranjković, Jakovljević, Dujmović, Memija, Đurasek, Savić, Abramović, Pranjić, Šakota, Bilbija.

18:34

DOBRO VEČE!

Dobro došli u MONDO prenos utakmice iz Holandije, koja počinje u 20.00 časova.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije