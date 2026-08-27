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Paklen žrijeb, svi parovi Lige šampiona: Nikolićev AEK sa gigantima, Luka Jović čeka svoj Real Madrid 0
Žrijeb za Ligu šampiona uživo prenos
Žrijeb za Ligu šampiona uživo prenos
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Paklen žrijeb, svi parovi Lige šampiona: Nikolićev AEK sa gigantima, Luka Jović čeka svoj Real Madrid

AEK iz Atine, tim srpskog stručnjaka Marka Nikolića, igraće u Ligi šampiona protiv Mančester sitija u gostima i protiv Reala kod kuće, što će biti poseban meč za Luku Jovića.

ŽrIJebom u Monaku, odlučeno je da AEK pod vođstvom Marka Nikolića igra u Ligi šampiona protiv Reala i Mančester sitija. Biće to spektakli ekipe srpskog trenera, u kojima će kao "devetka" prvaka Grčke učestvovati Luka Jović i sigurno će imati poseban motiv protiv Reala, svog nekadašnjeg kluba. Naravno, očekuje se i uloga Mijata Gaćinovića, rezervnog ofanzivca Atinjana koji će debitovati u Ligi šampiona.

AEK će igrati kod kuće protiv Reala, Rome, Galatasaraja i LASK-a, a u gostima protiv Mančester sitija, Dortmunda, Šahtjora i Koma, jednog od četiri debitanta u najjačem takmičenju. Među tim novajlijama je iz Sabah iz Azerbejdžana, koga je u kvalifikacijama predvodio raspucani srpski napadač Veljko Simić, streijlac šest golova. Kao u snu, Sabah će igrati u Ligi šampiona protiv Barselone kod kuće i protiv Arsenala u gostima.

Naravno, biće mnogo velikih derbija između ekipa iz prvog šešira. Tako će šampion Evrope Pari Sen Žermen dočekati Barselonu i gostovaće Mančester sitiju. Real Madrid će dočekati Inter i gostovaće Arsenalu, a Bajern će biti domaćin Arsenalu i gostovaće Atletiko Madridu. Liverpul nije mogao da igra protiv Reala kod kuće, ali će dočekati drugog madridskog velikana, Atletiko, a gostovaće Interu.

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
19:23

Svi parovi Lige šampiona!

19:17

Ko će sve morati u Azerbejdžan?

Sabah će dočekati Barselonu, Dortmund, Napoli i Slaviju, a gostovaće Arsenalu, Mančester junajtedu, Viljarealu i Vikingu.

19:14

Ovo su svi protivnici AEK-a

Tim Marka Nikolića kod kuće će igrati protiv Reala, Rome, Galatasaraja i LASK-a, a u gostima protiv Mančester sitija, Dortmunda, Šahtjora i Koma.

18:52

Mančester junajted protiv velikana

Na Old Traford dolaze Bajern i Roma, a "crveni đavoli" gostuju Atletiko Madridu i Sportingu. Takođe, Kerikov tim dočekaće Lajpcig i debitanta Sabaha, a gostovaće Viljarealu i Komu.

18:51

Englezi idu u Istanbul

Biće meč najvišeg rizika kada Aston Vila bude gostovala Galatasaraju u Istanbulu.

18:49

Stanković junior dočekuje svoje iz Belgije

Doskorašnji vezista Briža Aleksandar Stanković sa Interom će ugostiti Briž kod kuće. Belgijanci će u Italiji gostovati i Napoliju, a igraće i kod kuće protiv Liverpula.

Izvor: Emmanuele Mastrodonato/IPA Sport / IPA / Profimedia

18:39

Barselona ide u Azerbejdžan

Debitant iz Azerbejdžana, Sabah, dočekaće kod kuće Barselonu. Poznato je i to da će Katalonci igrati i protiv Galatasaraja u Istanbulu, uz gostovanja PSŽ-u i Sportingu. Sa druge strane, šampion Španije dočekaće Mančester siti, Aston vilu, Fejenord i Komo.

Izvor: Lukasz Germaniuk / imago sportfotodienst / Profimedia

18:37

Siti - PSŽ, pa Barselona - Siti!

Mančester siti igraće protiv Pari Sen Žermena kod kuće i Barselone u gostima, biće top spektakli! Real Madrid će dočekati Inter, gostovaće Arsenalu i Romi, kao i Šahtjoru u Londonu. Sa druge strane, Madriđani će ugostiti PSV, Lajpcig i debitanta, LASK.

18:37

Kakav žrijeb za AEK - Real, pa Siti!

Atinjani će dočekati Real Madrid i gostovaće Mančester sitiju. Kakav žrijeb!

Izvor: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia

18:36

Počelo je, Luka Jović protiv "svog" Reala!

Grčki šampion AEK će pod vođstvom srpskog trenera Marka Nikolića igrati protiv Reala kod kuće! Napadač Luka Jović tako će imati priliku da igra protiv svog nekadašnjeg kluba.

Izvor: Focus Images / Sipa USA / Profimedia

18:29

Čelsi ustupio stadion Šahtjoru

Ukrajinski šampion igraće ove sezone kao domaćin u Londonu, na Stamford Bridžu, koji će dijeliti sa Čelsijem. Razlog je poznat - rat Rusije i Ukrajine i odlazak Šahtjora iz svoje zemlje od početka agresije ruske vojske.

18:15

Markinjos je dobio nagradu za "poštovanje"

Čelnici Lige šampiona nagradili su kapitena prvaka Evrope jer je poslije finala tješio Gabrijela, tragičara Arsenala.

Izvor: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

18:06

Kako funkcioniše žrijeb?

Počev od prvog šešira, svakom timu biće izvučena po dva protivnika iz svakog od četiri šešira, što znači da će svaki tim odigrati ukupno osam utakmica. Četiri na domaćem, a četiri na gostujućem terenu.

Novo UEFA pravilo nalaže da tim ne može da bude domaćin protivniku protiv kojeg je prethodno igrao kod kuće u jednoj od prethodne dve ligaške faze. To znači da će, ukoliko Liverpul bude izvučen protiv Real Madrida, utakmica biti odigrana na "Santjago Bernabeuu", a ne na "Enfildu". Isto važi i za Inter i Arsenal. ukoliko budu izvučeni jedni protiv drugih, potencijalni meč biće odigran na stadionu "Emirejts" u Londonu.

17:59

Ko ove sezone podiže trofej?

17:58

Ekipe će biti žrijebane iz 4 šešira

Sastav šešira određen je u srijedu uveče, sa završetkom kvalifikacija. "Srpski" AEK, predvođen Markom Nikolićem, a u sastavu sa Lukom Jovićem i Mijatom Gaćinovićem smješten je u četvrti, posljednji šešir

Prvi šešir: PSŽ, Bajern, Real, Liverpul, Inter, Siti, Arsenal, Barselona, Atletiko
Drugi šešir: Dortmund, Roma, Sporting, Aston vila, Porto, Mančester junajted, Briž, Betis, PSV
Treći šešir: Fejenord, Lil, Bode Glimt, Napoli, Lajpcig, Viljareal, Fenerbahče, Šahtjor, Galatasaraj
Četvrti šešir: Slavija Prag, Slovan Bratislava, Štutgart, AEK Atina, LASK, Komo, Lans, Viking, Sabah

17:57

Četiri debitanta

Italijanski Komo, austrijski LASK, azerbejdžanski Sabah i norveški Viking - to su ekipe koje će ove jeseni prvi put zaigrati u Ligi šampiona. Svi izuzev Koma izborili su plasman kroz kvalifikacije - LASK istorijskim preokretom protiv Seltika, Sabah čudesnom pobjedom protiv Hapoel Ber Ševe, a Viking praktično rutinskom pobjedom protiv Dinamo Zagreba.

17:55

Dobro došli u tekstualni prenos

Žrijeb za najjače takmičenje počinje u 18 časova, pratite ga uz MONDO.

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