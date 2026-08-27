Paklen žrijeb, svi parovi Lige šampiona: Nikolićev AEK sa gigantima, Luka Jović čeka svoj Real Madrid

AEK iz Atine, tim srpskog stručnjaka Marka Nikolića, igraće u Ligi šampiona protiv Mančester sitija u gostima i protiv Reala kod kuće, što će biti poseban meč za Luku Jovića.

ŽrIJebom u Monaku, odlučeno je da AEK pod vođstvom Marka Nikolića igra u Ligi šampiona protiv Reala i Mančester sitija. Biće to spektakli ekipe srpskog trenera, u kojima će kao "devetka" prvaka Grčke učestvovati Luka Jović i sigurno će imati poseban motiv protiv Reala, svog nekadašnjeg kluba. Naravno, očekuje se i uloga Mijata Gaćinovića, rezervnog ofanzivca Atinjana koji će debitovati u Ligi šampiona.

AEK će igrati kod kuće protiv Reala, Rome, Galatasaraja i LASK-a, a u gostima protiv Mančester sitija, Dortmunda, Šahtjora i Koma, jednog od četiri debitanta u najjačem takmičenju. Među tim novajlijama je iz Sabah iz Azerbejdžana, koga je u kvalifikacijama predvodio raspucani srpski napadač Veljko Simić, streijlac šest golova. Kao u snu, Sabah će igrati u Ligi šampiona protiv Barselone kod kuće i protiv Arsenala u gostima.

Naravno, biće mnogo velikih derbija između ekipa iz prvog šešira. Tako će šampion Evrope Pari Sen Žermen dočekati Barselonu i gostovaće Mančester sitiju. Real Madrid će dočekati Inter i gostovaće Arsenalu, a Bajern će biti domaćin Arsenalu i gostovaće Atletiko Madridu. Liverpul nije mogao da igra protiv Reala kod kuće, ali će dočekati drugog madridskog velikana, Atletiko, a gostovaće Interu.