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Otkriveno šta je Vinisijus vikao sudiji poslije crvenog: Zbog ovoga će propustiti El Klasiko

Otkriveno šta je Vinisijus vikao sudiji poslije crvenog: Zbog ovoga će propustiti El Klasiko

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Vinisijus Žunior se suočava sa teškom suspenzijom nakon crvenog kartona protiv Viljareala, što bi moglo da znači da će propustiti "El Klasiko" protiv Barselone.

Šta je Vinisijus Žunior rekao sudiji zbog isključenja Izvor: Pablo Garcia/PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia

Krilni napadač Real Madrida Vinisijus Žunior (26) suočava se sa suspenzijom od najmanje dvije utakmice nakon što ga je isključio sudija Isidro Dijaz de Mera na meču protiv Viljareala. Brazilac je čupao rivala prije svog gola i zato bi mogao da propusti El Klasiko protiv Barselone 25. oktobra.

Nervoza je obuzela Bernabeu i igrače Real Madrida u jednom od najnapetijih trenutaka u dosadašnjem toku sezone. U samo nekoliko trenutaka, radost koju je izazvao Vinisijusov gol protiv Viljareala pretvorila se u frustraciju kada je sudija meča Isidro Dijaz de Mera poništio pogodak i isključio Brazilca na intervenciju VAR-a.

Nakon što je dobio crveni karton, igrač Reala je nasrnuo na sudiju, što je i zabilježeno u zapisniku nakon završetka utakmice.

"Imao je agresivni stav"

"Dok je igra bila prekinuta, Vinisijus se nakon isključenja još nalazio na terenu i nastavio je glasno da protestuje zbog moje odluke, uputivši se ka zoni u kojoj sam se nalazio. Imao je agresivni stav, zbog čega su morali da ga drže saigrači, a nisam mogao da razaznam nijednu konkretnu riječ“, objasnio je Dijaz de Mera u dokumentu.

Iako sudija nije mogao da razazna "nijednu konkretnu riječ" koju je izrekao napadač, kamere DAZN-a su zabilježile snimke i zahvaljujući njima otkrivene su riječi brazilskog reprezentativca. Kada je Dijaz de Mera pokazao crveni karton, Vinisijus je eksplodirao. "Crveni? Ne! Ne!", vikao je bijesno prije nego što je potrčao ka sudiji, pa su morali da ga razdvajaju Ridiger i ostali saigrači. "Zašto to radiš?", ponovio je Brazilac čak četiri puta, kako pokazuju snimci DAZN-a. "Vau. J****. Ovo više nije fudbal. Vau", izustio je iznenađeni vezista Reala Džud Belingem nakon što je sa nevjericom posmatrao odluku sudije.

Dok su se pregledali snimci u VAR sobi, igrač Viljareala Saliba gestikulacijama je objašnjavao Vinisijusu da ga je povukao za kosu tokom akcije. "To nije ništa!", vikao je Belingem dok je pratio akciju otpozadi i tražio od navijača na stadionu "Bernabeu" da izvrše pritisak na sudiju.

Bijes Vinisijusa Žuniora nastavio se i na putu ka svlačionici. Endrik je morao da ga odvede u tunel, a usput je "sedmica" Real Madrida odgurnula jednog predstavnika lige, iako taj posljednji incident nije zabilježen u zapisniku.

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Tagovi

Vinisijus Žunior Real Madrid

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