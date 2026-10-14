KUP REPUBLIKE SRPSKE: Radnik siguran protiv prvoligaša, "šestica" Leotara u Čajniču

Ove srijede dobili smo nekoliko učesnika četvrtfinala Kupa RS.

Izvor: Facebook/FK Radnik Bijeljina

Bijeljinski Radnik opravdao je ulogu favorita protiv Majevice u Loparama i izborio nastup u četvrtfinalu Kupa Republike Srpske "Dr Milan Jelić". Prošlosezonski finalista i osvajač sedam trofeja u kup-takmičenju je u duelu sa prvoligašem RS upisao sigurnu pobjedu (0:2), zahvaljujući pogocima Mirka Vukovića u 35. i Luke Cvetićanina u 57. minutu.

Nastavak borbe za trofej izborio je i Leotar, koji je tri puta dolazio do kraja. Tim sa Polica je deklasirao Stakorinu u Čajniču, postigavši 6 golova (1:6), od čega 4 u drugom poluvremenu.

Zvijezda 09 je lako izašla na kraj sa Veležom iz Nevesinja (3:0), dok je Kozara u Šamcu eliminisala domaći Borac (1:2).

U toku je meč Birač – Drina (Zvornik), a odgođene su utakmice Omarska – Borac, Rudar Prijedor – BSK i Laktaši – Sloga Meridian.

KUP REPUBLIKE SRPSKE – osmina finala

Borac (Šamac) – Kozara 1:2

Stakorina – Leotar 1:6

Majevica – Radnik 0:2

Zvijezda 09 – Velež 3:0

Birač – Drina (Zvornik)

Odgođeno:

Omarska – Borac

Rudar Prijedor – BSK

Laktaši – Sloga Meridian

(mondo.ba, D. Šutvić)

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