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Parovi osmine finala Kupa RS: Borac ide u Omarsku, derbiju u Prijedoru i Laktašima!

Parovi osmine finala Kupa RS: Borac ide u Omarsku, derbiju u Prijedoru i Laktašima!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Određeni su parovi osmine finala Kupa "Dr Milan Jelić".

Kup RS parovi osmine finala Izvor: MONDO/Vito Mrkonjić

Žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske ovog petka su određeni parovi osmine finala Kupa "Dr Milan Jelić".

Banjalučki Borac, branilac trofeja i rekorder po broju osvojenih pehara, biće gost Omarske, dok će se veliki derbi ove runde odigrati u Prijedoru, gdje će "rudari" dočekati banjalučki BSK.

Biće, takođe, zanimljivo i u Laktašima, gdje će istoimeni tim ugostiti Slogu Meridian.

Planirano je da se utakmice igraju 14. oktobra, ali se već zna da će biti odgađanja. Prije svega, tu se misli na odlazak Borca u Omarsku, s obzirom na to da crveno-plavi dan kasnije gostuju Panatinaikosu u prvom kolu Konferencijske lige.

KUP REPUBLIKE SRPSKE – osmina finala

Borac (Šamac) - Kozara
Omarska - Borac (Banjaluka)
Laktaši - Sloga Meridian
Rudar Prijedor - BSK
Stakorina - Leotar
Majevica - Radnik
Birač - Drina Zvornik
Zvijezda 09 - Velež

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Kup RS fudbal

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