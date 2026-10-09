Parovi osmine finala Kupa RS: Borac ide u Omarsku, derbiju u Prijedoru i Laktašima!

Određeni su parovi osmine finala Kupa "Dr Milan Jelić".

Izvor: MONDO/Vito Mrkonjić

Žrijebom u prostorijama Fudbalskog saveza Republike Srpske ovog petka su određeni parovi osmine finala Kupa "Dr Milan Jelić".

Banjalučki Borac, branilac trofeja i rekorder po broju osvojenih pehara, biće gost Omarske, dok će se veliki derbi ove runde odigrati u Prijedoru, gdje će "rudari" dočekati banjalučki BSK.

Biće, takođe, zanimljivo i u Laktašima, gdje će istoimeni tim ugostiti Slogu Meridian.

Planirano je da se utakmice igraju 14. oktobra, ali se već zna da će biti odgađanja. Prije svega, tu se misli na odlazak Borca u Omarsku, s obzirom na to da crveno-plavi dan kasnije gostuju Panatinaikosu u prvom kolu Konferencijske lige.

KUP REPUBLIKE SRPSKE – osmina finala

Borac (Šamac) - Kozara

Omarska - Borac (Banjaluka)

Laktaši - Sloga Meridian

Rudar Prijedor - BSK

Stakorina - Leotar

Majevica - Radnik

Birač - Drina Zvornik

Zvijezda 09 - Velež

(mondo.ba, D. Šutvić)

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