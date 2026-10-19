Fudbalski rat pred "El Klasiko": Pljunuli na Realovu pobjedu već iz svlačionice

Real Madrid pobijedio Sevilju, a rat saopštenjima se zahuktava pred El Klasiko. Svi će pričati o laktu Arde Gulera.

Izvor: Cheng Min / Xinhua News / Profimedia

Real Madrid pobijedio je Sevilju 4:1 pred El Klasiko naredne nedjelje na Nou Kampu, a danima će se pričati i nadalje u Španiji o suđenju, kao što se već i priča.

Pri rezultatu 0:0, vezista Reala Arda Guler udario je u 22. minutu laktom Pekea Fernandeza, igrača Sevilje i sudija Mateo Buskets Ferer ostavio ga je u igri, ne pokazavši mu ni žuti karton. Nije prošlo mnogo, a upravo je Guler u 30. minutu donio vođstvo "kraljevskom klubu".

Dok Real Madrid vodi žestoki rat protiv prvog čovjeka lige Havijera Tebasa i dok se navijači Reala žale na to što se Lamin Jamal izvukao bez isključenja zbog guranja protivnika u subotu uveče, ova Busketsova odluka sigurno će dodatno podići tenziju.

"VAR nije ni provjerio Gulerov lakat"

To je dokazano i odmah poslije utakmice, kada je Sevilja na svom zvaničnom sajtu objavila direktnu optužbu na račun sudije.

"Poraz na Santiago Bernabeuu, nakon što Arda Guler nije dobio crveni karton zbog očigledne agresije na Pekea, u kojoj VAR nije htio da se umiješa", poruka je kluba iz Andaluzije.

I ne samo to, Sevilja je ekspresno izbacila saopštenje umjesto izvještaja sa utakmice, dok je ekipa trenera Luisa Garsije još bila u svlačionici "Bernabeua" za gostujuće igrače.

"Slika vrijedi više od hiljadu reći - ili ne vrijedi?"

Pogledajte 00:09 Arda Guler udara laktom Pekea iz Sevilje Izvor: movistar/screenshot Izvor: movistar/screenshot

"Slika vrijedi više od hiljadu riječi. Slika je bila kristalno jasna. U 23. minutu Peke i Arda Guler su bili u duelu, a Turčin je na kraju laktom udario igrača Sevilje. Buskets Ferer nije vidio ništa... Red je bio na VAR, koji, uprkos jasnim snimcima, nije intervenisao da pregleda Gulerov napad. Kakva slika!"

"Tom slikom završila se priča o onome što je moglo biti, ali je bilo jasno da se neće desiti. Sedam minuta kasnije, Guler, koji je trebalo da bude isključen, pogađa za 1:0. Nešto kasnije, Mbape postiže drugi gol u akciji kojoj je prethodio faul nad Robijem Ureom, koji je išao sam ka golu... Crveni karton? Sudija ga ni tada nije vidio. Nije ga vidio ni VAR. A u ovom slučaju, ne može se reći da slika vrijedi više od hiljadu riječi, jer se ta situacija nije ni mogla vidjeti u prenosu na Movistar Plus-u", naveo je klub.

Mbape se ušetao u gol, pa pogodio "Panenkom"

Poslije Gulerovog gola sve je bilo lakše za ekipu Žozea Murinja. Kilijan Mbape se razigrao i u 37. minutu se skoro ušetao u gol poslije asistencije Džuda Belingema, a u 63. minutu je poentirao "Panenkom" iz penala.

Sevilja je u završnici postigla počasni gol udarcem Manuela Buena u 80. minutu, ali je ipak Real zadao posljednji udarac, golom Jana Diomandea za konačnih 4:1.

Vinisijus nije igrao, niti će protiv Barselone

Brazilski napadač Vinisijus Žunior nije nastupio protiv Sevilje, kao što neće imati pravo nastupa ni u "El Klasiku" jer je suspendovan sa četiri utakmice jer je prošlog vikenda vukao za kosu igrača Viljareala. U Realu su bili izuzetno ljuti zbog te odluke i ne samo zbog nje, već i zbog načina na koji je saopštena - neposredno pred početak meča na Olimpiku, Roma - Real, u Ligi šampiona.

Temperatura raste i raste pred El Klasiko, u koji će Real ući sa šest bodova zaostatka za perfektnom Barselonom.







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