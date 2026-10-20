"Samo nas gledajte": Luis Enrike obećao Laminu Jamalu da neće pipnuti loptu

Večeras se sastaju PSŽ i Barselona, a Luis Enrike otkriva kako planira da zaustavi Lamina Jamala. Ko će izaći kao pobjednik?

Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Večeras se nastavlja Liga šampiona i u trećem kolu nas očekuju zaista jako zanimljive utakmice, a nijedna neće moći da nadmaši duel Pari Sen Žermena i Barselone. Dva vjerovatno najjača tima u ovom trenutku sastaju se na "Parku prinčeva" večeras od 21 čas, tako da svi jedva čekaju da vide šta su to pripremili treneri Luis Enrike i Hansi Flik - od kojih se očekuje da natjeraju igrače na "totalnu ofanzivu".

Ko će se tu bolje snaći? Da li sa jedne strane Usman Dembele i njegovi saigrači koji su već dvije godine gospodari evropskog fudbala? Ili pak Lamin Jamal i njegovi saigrači, od kojih se očekuje da ove sezone konačno dođu do finala Lige šampiona, koje izmiče i izmiče?

Luis Enrike: Znam kako sa Laminom Jamalom

Trener francuskog šampiona Luis Enrike odavno je izjavio da obožava Lamina Jamala, ali planira da ga zaustavi večeras, kao što je to uradio i prije godinu dana kada je PSŽ savladao Barselonu 2:1.

"Vrlo je jednostavno, ne smijemo da mu dozvolimo da primi loptu jer čim je ima, veoma je opasan. Najbolji način da se odbranimo od igrača kao što je Lamin Jamal jeste da onemogućimo Barseloni da ima loptu u posjedu. Moramo da se fokusiramo na ono što je do nas. Znamo da imaju mnogo igrača vrhunskog kvaliteta i Lamin nije jedini. Rafinja, Pedri, Kubarsi, Garsija, zaista ih ima mnogo", kazao je Luis Enrike.

Rekao je i da bi volio da prestanu poređenja Lamina Jamala sa igračima starije generacije, dodajući da je fenomen od koga ćemo tek vidjeti šta može.

"Moraćemo da napadnemo ukoliko želimo pobjedu. Motivisani smo da im oduzmemo loptu. To predstavlja veliki izazov za nas. Poznajemo tim Barselone, uživam gledajući njihove mečeve i volim njihov stil igre. Biće teško zbog kvaliteta koji posjeduju njihovi igrači. Mali detalji mogu da donesu prevagu. Obje ekipe imaju izvanredne individualce, ali pobjeda mora doći kroz kolektiv".

Hansi Flik u problemu

Barselona, kao što se i očekivalo nakon ljetnjeg prelaznog roka, ima problem u zadnjoj liniji gdje nema dovoljno štopera usljed povreda. Najvjerovatnije neće biti Kundea i Erika Garsije, odavno je izgubljen i Kristensen, tako da je moguće da će Rodri ili De Jong u zadnju liniju. Druga opcija je 18-godišnji Aleks Kampos koji bi mogao da debituje.

Lamin Jamal je čudo Šampion svijeta sa Španijom ove sezone ima učinak od devet golova i deset asistencija, na samo 11 utakmica u sezoni. Samo je Rafinja postigao više golova od njega, čak 14 na devet nastupa za katalonski klub ove sezone.

"Zaista uživam u ovome što radimo u Barseloni. Rad i mentalitet koji pokazujemo čine me ponosnim na ovu ekipu. Ono što igrači rade u posljednjih nekoliko nedjelja je nevjerovatno. Igranje sa visokom zadnjom linijom uvijek nosi rizik, ali moramo da se držimo naše ideje i sprovedemo je što je bolje moguće. Sačuvati mrežu je važno, ali mi takođe postižemo mnogo golova", naglasio je Nijemac koji je hvalio svog kolegu Luisa Enrikea.

"Volim Luisa Enrikea. Igramo protiv najboljeg tima na svijetu u posljednje dvije godine i imamo priliku da vidimo na kom smo mi nivou. Njegova ekipa igra prelijep fudbal i on je jedan od najboljih trenera na svijetu", naglasio je Hansi Flik i dodao potom šta najviše voli u igri Pari Sen Žermena koji gospodari fudbalom već dvije godine: "Zaista mi se sviđa intenzitet u njihovoj igri, presing koji njegov tim primjenjuje, način na koji igrači mijenjaju pozicije i fleksibilnost u njegovom sistemu. Izvanredni su na ovom nivou, to je fantastičan posao".

Parovi 3. kola Lige šampiona:

Utorak, 20. oktobar

Sabah - Borusija Dortmund (18.45)

Fenerbahče - Slavija Prag (18.45)

Pari Sen Žermen - Barselona (21.00)

Mančester siti - AEK Atina (21.00)

Napoli - Bode/Glimt (21.00)

Porto - PSV Ajndhoven (21.00)

Roma - Slovan Bratislava (21.00)

Liverpul - Viljareal (21.00)

Štutgart - Atletiko Madrid (21.00)

Srijeda, 21. oktobar

Komo - Mančester junajted (18.45)

Lil - Galatasaraj (18.45)

Sporting Lisabon - LASK Linc (21.00)

Real Betis - Fejenord (21.00)

Inter - Šahtjor (21.00)

Bajern Minhen - Arsenal (21.00)

Aston Vila - Viking (21.00)

Klub Briž - Lans (21.00)

Real Madrid - RB Lajpcig (21.00)

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