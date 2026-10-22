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"Petarda" Lugana u Madridu: Poslije Zvezde, Švajcarci pregazili Hetafe

"Petarda" Lugana u Madridu: Poslije Zvezde, Švajcarci pregazili Hetafe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Lugana ostvarili su impresivnu pobjedu protiv Hetafea u Madridu rezultatom 5:2, uz dva gola Albijana Ajetija.

Lugano pobijedio Hetafe 5:2 Izvor: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Lugana pobijedili su večeras u Madridu ekipu Hetafea rezultatom 5:2 u meču drugog kola Konferencijske lige . Dva gola za Lugano postigao je Albijan Ajeti u trećem i 26. minutu, a pogotke za švajcarsku ekipu još su dali Janis Siminjani u sedmom, Uran Bislimi u 50. i Kevin Behrens u 90+2. minutu.

Ajeti je bio strijelac i prvog gola u pobjedi Lugana protiv Zvezde u prošlom kolu.

Strijelci za Hetafe bili su Ivan Azon u drugom i Borha Majoral u 74. minutu, a srpski fudbaler Nemanja Gudelj igrao je za Hetafe od 46. minuta.

Zvezdin rival iz Andore izgubio

Naredni Zvezdin rival Inter Eskaldes iz Andore, izgubio je kod kuće od Krajove, 1:3. Golove za Krajovu postigli su Asad Al Hamlavi u trećem, Stefan Baiaram u petom i Smon Elisor u 86. minutu. Jedini pogodak za Eskaldes dao je Borha Areljano u 77. minutu.

Inter Eskaldes će u sljedećem kolu, 5. novembra, gostovati Crvenoj zvezdi.

Pogledajte tabelu poslije večerašnjih mečeva, uključujući i remi Zvezde i Kopenhagena na Marakani.



Standings provided by Sofascore

(Tanjug/MONDO)

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Tagovi

Konferencijska liga Lugano Hetafe

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