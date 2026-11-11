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Davor Šuker u "Kući slavnih"

Davor Šuker u "Kući slavnih"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Nekadašnji napadač Hrvatske i predsjednik HNS-a Davor Šuker primljen je u fudbalsku "Kuću slavnih", a priznanje je dobio u utorak u Meksiku.

Davor Šuker u "Kući slavnih" Izvor: Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osim Šukera, prestižno priznanje dobilo je još 17 nekadašnjih fudbalera.

To su između ostalih brazilski napadač Bebeto, Peruanac Teofilo Kubiljas, Francuz Tijeri Anri, Nijemac Miroslav Klose, Italijan Alesandro Del Pjero i Španac Fernando Tores.

Šuker je na konferenciji za medije uoči ceremonije rekao da je počastvovan ovim priznanjem. "Ispunjen sam ponosom", izjavio je Šuker.

U karijeri je ostavio veliki trag, a posebno na Mundijalu u Francuskoj 1998. godine kada je bio najbolji strijelac sa šest postignutih golova.

Međunarodna kuća slavnih fudbala (Salón de la Fama del Fútbol Internacional) nalazi se u meksičkom gradu Pačuka. Otvorena je 2011. godine kao interaktivni muzej posvećen najvećim fudbalskim legendama iz cijelog sveta, uz podršku FIFA. Zgrada je prepoznatljiva po obliku ogromne fudbalske lopte, a svake godine prima nove članove. Davor Šuker je 2026. godine postao prvi Hrvat koji je primljen u ovu prestižnu instituciju.

(MONDO)

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Davor Šuker Kuća slavnih

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