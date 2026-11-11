Davor Šuker u "Kući slavnih"

Nekadašnji napadač Hrvatske i predsjednik HNS-a Davor Šuker primljen je u fudbalsku "Kuću slavnih", a priznanje je dobio u utorak u Meksiku.

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Osim Šukera, prestižno priznanje dobilo je još 17 nekadašnjih fudbalera.

To su između ostalih brazilski napadač Bebeto, Peruanac Teofilo Kubiljas, Francuz Tijeri Anri, Nijemac Miroslav Klose, Italijan Alesandro Del Pjero i Španac Fernando Tores.

¡CLASE 2026 DEL SALÓN DE LA FAMA! ⚽️ 18 leyendas ingresaron al recinto de Pachuca. Bebeto, Oribe Peralta, 'Chaco' Giménez, Davor Šuker y Ramón Morales encabezaron una noche de lágrimas y gloria. Ya son 210 inmortales.https://t.co/oMsalfixao #SalondeLaFama #Pachuca #Futbol https://t.co/dJzmK9VIv7 — RDC (@RDCnoticias)November 11, 2026

Šuker je na konferenciji za medije uoči ceremonije rekao da je počastvovan ovim priznanjem. "Ispunjen sam ponosom", izjavio je Šuker.

U karijeri je ostavio veliki trag, a posebno na Mundijalu u Francuskoj 1998. godine kada je bio najbolji strijelac sa šest postignutih golova.

Potencia, precisión y contundencia frente al arco. Su instinto goleador lo llevó a conquistar la Bota de Oro en Francia 1998 y convertirse en leyenda del futbol croata. Entra al Salón de la Fama, Davor Šuker. https://t.co/zbp114cRni — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon)November 11, 2026

Međunarodna kuća slavnih fudbala (Salón de la Fama del Fútbol Internacional) nalazi se u meksičkom gradu Pačuka. Otvorena je 2011. godine kao interaktivni muzej posvećen najvećim fudbalskim legendama iz cijelog sveta, uz podršku FIFA. Zgrada je prepoznatljiva po obliku ogromne fudbalske lopte, a svake godine prima nove članove. Davor Šuker je 2026. godine postao prvi Hrvat koji je primljen u ovu prestižnu instituciju.

(MONDO)