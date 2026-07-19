"Čuvaj Hrvate, oni su budućnost": Davor Šuker ne brine što odlaze Modrić i Perišić

Davor Šuker je istakao da ima ko da zamijeni lidere u reprezentaciji Hrvatske i da ne brine za svoj nacionalni tim, čak i kada odu Modrić, Perišić, Kramarić...

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Hrvatska je otišla sa ovog Svjetskog prvenstva poslije poraza od Portugala, a nakon Mundijala ostaće bez svojih lidera. Luka Modrić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, svi se spremaju za penziju, ali ne brine Davor Šuker.

Najbolji strijelac Hrvatske sa Svjetskog prvenstva 1998. godine kada su "vatreni" bili trećeplasirani sada je istakao da su Petar Sučić i Martin Baturina budućnost hrvatskog fudbala. Obojica su imala odlično Svjetsko prvenstvo, a sada su na cijeni i traže ih velikani. Ipak, on je poželio da obojica ostanu u Italiji.

"Sučić je budućnost hrvatskog fudbala. Hvala Bogu da imamo njega i Baturinu. Pričao sam prije neki dan sa trenerom Fabregasom i rekao sam mu da mi čuva Hrvate. Italiji su potrebni veliki igrači, jer je Italija uvijek imala dobre igrače. Želim im da novim projektom izmisle neke nove igrače, ali i nove trenere. Ako ne platiš, ne možeš da dobiješ, ni da učiš neku novu djecu. Jer ako im daš samo loptu i kažeš im da se igraju, to nije trener. Hvala", rekao je Šuker.

Baturina i Sučić u Seriji A

Martin Baturina je poslije nekoliko sjajnih godina u Dinamu prešao u Komo i tu čak uspio da se izbori za mjesto "desetke" ispred Nika Paza. Dao je gfol Engleskoj u grupnoj fazi Mundijala. Petar Sučić sa druge strane dolazi iz Livna i počeo je da igra za Hrvatsku nakon nastupa za mlađe selekcije BIH. Takođe je igrao za Dinamo, bio kao i Modrić na pozajmici u Zrinjskom iz Mostara, a sada je u Interu. Na ovom Mundijalu dao je prelijep gol Gani.