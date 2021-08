Kvalifikacije za Eurobasket 2023: "Zmajice" protiv bronzanih sa prošlog EP, evropski šampion u balkanskoj grupi!

Bosna i Hercegovina saznala je imena protivnika u kvalifikacijama za Eurobasket u Sloveniji i Izraelu

Izvor: FIBA

Za plasman na Eurobasket 2023, reprezentacija BiH boriće se protiv Njemačke, Belgije i Sjeverne Makedonije – odlučeno je žrijebom održanim danas u Minhenu.

Sa Belgijankama, osvajačicama bronzane medalje na prvenstvima Evrope 2017. i 2019. godine, BiH je igrala na junskom EP u Francuskoj i Španiji, te upisala pobjedu rezultatom 70:55.

Na istom prvenstvu Njemice nisu nastupile, a najbolji rezultat ova država ostvarila je 1997. sezone, stigavši do trećeg mjesta.

Sjeverna Makedonija, na kraju, nikad nije bila dio kontinentalne košarkaške smotre.

U kvalifikacijama će učestvovati 38 ekipa raspoređenih u deset grupa, a mjesto na prvenstvu Evrope, koje organizuju Slovenija i Izrael, izboriće 14 nacionalnih timova.

Osam grupa (od A do H) ima po četiri ekipe, dok su u preostale dvije (E i J) po tri.

Plasman na Eurobasket 2023 izboriće pobjednici deset kvalifikacionih grupa i četiri najboljadrugoplasirana tima.

Reprezentacija Srbije, aktuelni šampion Evrope, igraće u grupi E protiv Hrvatske i Bugarske.

Prilikom odlučivanja o drugoplasiranim selekcijama, brisaće se rezultati ostvareni protiv četvtroplasiranih selekcija.

U kvalifikacijama će učestvovati i domaćini, a ukoliko jedan ili oba domaćina završe među pomenutih 14 reprezentacija, njihovo mjesto će zauzeti prva sljedeća najbolja drugoplasirana selekcija u kvalifikacijama.

Kvalifikacije se igraju tokom tri prozora- od 11. do 14. novembra 2021. godine, zatim od 24. do 27. novembra 2022. godine i od 24. do 27. februara 2023. godine.

GRUPA A: Njemačka, Bosna i Hercegovina, Belgija, Sjeverna Makedonija.

GRUPA B: Litvanija, Ukrajina, Francuska, Finska.

GRUPA C: Rumunija, Mađarska, Španija, Island.

GRUPA D: Poljska, Slovenija, Turska, Albanija.

GRUPA E: Bugarska, Hrvatska, Srbija.

GRUPA F: Danska, Crna Gora, Rusija, Austrija.

GRUPA G: Portugal, Velika Britanija, Grčka, Estonija.

GRUPA H: Luksemburg, Slovačka, Italija, Švajcarska.

GRUPA I: Holandija, Češka, Bjelorusija, Irska.

GRUPA J: Izrael, Letonija, Švedska.