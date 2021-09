Iz Jablanice, preko Španije do NBA i nazad: Teletović ponovo na parketu, igraće za KK Turbina!

Proslavljeni bh. košarkaš i aktuelni predsjednik KSBIH vraća se na parket!

Izvor: MN PRESS

Mirza Teletović se vraća na parket!

Ovog puta ne u ulozi predsjednika Košarkaškog saveza BIH da bi učestvovao u nekoj svečanosti, već će ponovo igrati košarku.

Proslavljeni košarkaš i bivši reprezentativac BIH koji je iz rodne Jablanice otišao u Tuzlu i počeo karijeru u Slobodu, a zatim preko Španije stigao do NBA lige u kojoj je nastupao šest godina sada se vraća kući.

Teletović će ponovo aktivno zaigrati košarku i braniti boje svog matičnog kluba, KK Turbina, a želja mu je da pomogne da ovaj klub uđe u najviši rang takmičenja, prenosi "Jablanica.live".

“Osamnaest godina sam proveo igrajući van Bosne i Hercegovine, ali ne zaboravljam da sam prve košarkaške korake napravio u Turbini. Moja želja je bila da taj krug završim ponovno u Turbini, jer to je moj klub i tu su ljudi koje volim i cijenim, moj sin trenira tu kao i prijatelji, i Turbinu pomažem koliko mogu, zaista. Imam personalnu satisfakciju da igram za Turbinu i da pomognem koliko god mogu. Idemo korak po korak, za sada je izvjesno da ću igrati ovu sezonu, a za narednu ćemo vidjeti. Ja ću tu biti kada trebalo pomoći, a glavni teret utakmica će iznositi mlađi igrači. Više sam tu u mentorskoj ulozi i da savjetujem”, rekao je Teletović.

On je dodao da Turbina pokušava da vrati što više svojih igrača, „jablaničke raje“ koja je bila u drugim klubovima.

“Vratili su se Bakir Pilav i Emad Nezirić, dok Enisa Zukića ipak nismo uspjeli vratiti sada. Oni koji su iznijeli prošlu sezonu i dalje su tu na broju. Pojačali smo tu finansijsku podršku, da malo motivišemo igrače da ostanu tu i igraju za svoj grad, a oni to naravo i zaslužuju. Ove godine smo prijavili i A2 ekipu, koja će biti razvojna za mlade igrače. Ove sezone imamo i ozbiljniji budžet, zahvaljujući privatnicima koji su željeli da pomognu KK Turbini, tako da i sa te strane imamo podršku, te će se sezona do kraja iznijeti na jednom profesionalnom i vrhunskom nivou“, rekao je on.

Teletović je istakao da je primarni cilj Premijer liga.

"Naš cilj je da od naredne sezone igramo u najvećem košarkaškom rangu što se tiče Bosne i Hercegovine. Cilj nam je Premijer liga. Jablanica već određeni niz godina nije imala nekog premijerligaša, a mi ćemo se potruditi da to bude KK Turbina. Naravno, trebamo se onda fokusirati i na druge jablaničke sportove i da sve guramo prema višem rangu takmičenja", zaključio je nekadašnji košarkaš Ostendea, Baskonije, Bruklin Netsa, Finiks Sansa i Milvoki Baksa.