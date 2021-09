Šok priča Hrvata - 100 boca viskija, 100 boca votke i 2 tone leda: Čuveni košarkaš otkrio detalje nevjerovatne pijanke!

Sada je jedan od najboljih bekova Evrope, a nekad nije vodio tako sportski život.

Krunoslav Simon je u karijeri prošao svašta, a sada u Efesu proživljava najbolje dane. Kao veteran igra sjajnu košarku, a kako je priznao prati redovno šta se dešava u Srbiji.

Poslije deset godina provedenih u Zagrebu gdje je igrao i sa NBA igračima njega je put odveo na mnoge krajeve Evrope, pa tako i u Rusiju, A tamo je vidio kako je izlaziti sa Rusima!

"Bilo ih je zajebanih, znaš gdje, u Krasnodaru kad sam igrao. Ovi Rusi tamo su brutalni, Mi izlazimo, ali oni su veći nivo od nas", priznao je on.

Kada je igrao u Krasnodaru ekipa se sastojala od 6 Rusa, 6 Amerikanaca i njega, a Simon se sprijateljio sa domaćim igračima.

"Znaš na šta ti se to svodi? Da se pije negdje. Za kraj sezone kažu oni meni da organizuju roštilj i da svako daje po 100 evra za meso i za cugu. Ti si jedini pozvan, ne zovi druge iz tima", počeo je on svoju priču, a onda nastavio:

"Oni dolaze parkiraju se sa pikapom, izvade dvije vrećice nekog roštilja, a nas ima 20. Nije mene zanimalo na šta su oni potrošili tih mojih 50 evra, ali... Sad ćeš da vidiš!"

Pijanka koja je uslijedila bila je nešto što on nikada nije vidio. Alkohola je bilo i više nego dovoljno!

"Kunem ti se, tu je bilo alkohola kao da nas je bilo hiljadu! To je 100 boca čivasa, 100 votke, samagon, konjak... To je to, sad je podne i ovo ćemo da popijemo. Vade led, dve tone leda", ispričao je Simon.

Nakon što se društvo opustilo, "kočnice" su počele da popuštaju i tu je počeo pravi šou.

"Nije prošlo tri sata kupaju se u reci, a reka smeđa kao ovaj sto, ne vidiš pet centimetara ispred sebe. Kupaju se, ovaj visi sa stabla, ovaj go... Mi nismo otišli dok oni nisu to popili", prisjeća se Simon.

Ipak, njegovi tadašnji saigrači sutradan nisu osjećali nikakve posljedice, a nakon svega je uslijedio odlazak na karaoke!

"Oni su odvaljeni od života sljedeći dan se našli, a oni ništa, Oni se odvale od života, onda odu na karaoke i to im je vrhunac života. Sljedeći dan kao ništa da se nije desilo", dodao je on.

A onda se prisjetio još jedne slične priče iz svojih igračkih dana u Rusiji.

"Bio ti je taj jedan igrač Eveni Voronov, kao marinac. Ne pije, ne puši, trenira 10 sati dnevno, a onda je dobio sina prvog. Pozvao mene na proslavu, a on je lik stukao dvije flaše Džeka ili Čivasa sam. Svi smo imali zajedničke boce, a on je kao tata imao svoju i sve je to popio", pričao je Simon, a onda završio:

"I ništa samo je ustao, odšetao, otišao svojim autom, sljedeći dan smo imali trening u dva, a on se pojavio kao iz vrtića da je došao, kao da ništa nije bilo", začudio se hrvatski bek.

