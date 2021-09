Bomba! Smjena na klupi Srbije, Kokoškov odlazi: Svetislav Pešić se vraća na klupu nacionalnog tima!

Smjena na mjestu srpskog selektora!

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić će uskoro postati novi selektor Srbije! Iskusni stručnjak koji je na klupi nacionalnog tima već imao velike uspjehe sada se sprema da opet preuzme reprezentaciju.

On će prema saznanjima "Blica" zamijeniti Igora Kokoškova na tom mjestu, a očekuje se da ugovor sa popularnim Karijem bude potpisan sredinom septembra.

Igor Kokoškov je već napustio mjesto trenera Fenerbahčea ovog ljeta i vratio se u Ameriku gdje će raditi u Dalasu kao pomoćnik Džejsona Kida. Njega je na klupi turskog tima zamijenio bivši selektor "orlova" Aleksandar Đorđević.

Pešić je na čelu nacionalnog tima bio do 2002. godine i sa srpskim košarkašima je osvojio svjetsko zlato u Indijanapolisu 2002. i evropsko u Istanbulu godinu dana ranije. To su do sada ostala posljednja dva zlata nacionalnog tima.

Srpski košarkaši vrlo brzo čekaju nove izazove, pošto već u novembru dolazi prvi prozor kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Već 25. novembra dočekujemo Letoniju, a tri dana kasnije gostujemo Slovačkoj i to bi mogli biti prvi mečevi Pešića na klupi Srbije.

Iskusni 72-godišnji stručnjak trenersku karijeru počeo je davne 1982. godine u Bosni, a sa uspjehom je u svojoj dugoj karijeri vodio velikane poput Barselone, Lotomatike i Albe. U srpskoj košarci je radio kao trener Crvene zvezde u dva navrata, a posljednji angažman mu je bio u periodu od 2018. do 2020. kada je vodio Barselonu.

Kao selektor je imao mnogo uspjeha, prvo na čelu Njemačke od 1987. do 1993. godine, a potom i Jugoslavije od 2000. do 2002. godine. Sa Njemačkom je bio prvak Evrope 1993. godine, a sa Jugoslavijom je uzeo dva zlata.

