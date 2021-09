NBA košarkaš dobio otkaz na TV: "Morate da pričate o Lebronu!" Nastao haos zbog striptizeta - A oni što koriste kokain?

"Neki od članova Kuće slavnih su čak koristili kokain", poručio je Pirs.

Izvor: Profimedia

Proslavljeni NBA košarkaš Pol Pirs je po završetku igračke karijere počeo da radi kao stručni konsultant na ESPN-u, međutim poznata TV stanica otpustila ga je u aprilu ove godine.

Sve se dogodilo pošto je Pirs na Instagramu podijelio snimak na kome se vidi kako pije i puši , dok su oko njega striptizete, a nakon toga nastao je pravi haos u njegovom životu. "Istina", kako je nadimak bivšeg košarkaša, sada je prvi put govorio o otkazu koji ga nije zabolio.

"Svakako sam završio sa njima. Postoji mnogo stvari o kojima ne možete da pričate tamo, a sve vrijeme morate da pričate o Lebronu Džejmsu", požalio se Pol Pirs.

I dalje smatra da je potpuno neosnovano dobio otkaz na ESPN-u koji je pomenutu žurku okarakterisao kao "kap koja je prelila čašu", pošto je Pol Pirs bio vrlo nemaran prema poslu i nije bio naročito posvećen.

"Nisam uradio ništa nelegalno. Neki od članova Kuće slavnih su čak koristili kokain. Ljudi, šta sam ja uradio? Samo sam se provodio. Pola onih koji me napadaju rade isto. Samo to krije, još su oženjeni dok to rade. U penziji sam i razveden...", zaključio je Pirs i osvrnuo se na predstojeći izbor:

"Ukoliko ne bih ušao u Kuću slavnih sa ovom klasom bila bi to najveća prevara u istoriji".

Pol Pirs je u NBA ušao 1998. godine u dresu Bostona i sa ovim klubom je konačno 2008. postao NBA šampion, dok je potom igrao za Bruklin, Vašington i L.A. Kliperse. U penziji je od 2017.