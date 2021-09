Partizanov promašaj u NBA ligi? U Beogradu bio samo mjesec dana, sada trenira sa slavnom franšizom!

Karijera mu ide veoma neobičnom putanjom.

Bivši košarkaš beogradskih crno-bijelih Entoni Braun (29) ima priliku da se nametne slavnim Boston Seltiksima!

Ovaj američki košarkaš mogao bi da se vrati u NBA ligu nakon višegodišnje pauze, u koju spada i jednomesečna avantura u Beogradu, gdje nije ostavio nikakav utisak. Odigrao je tri meča, nije postigao nijedan poen i od početka je bilo jasno da Andrea Trinkijeri nema velike planove sa njim.

Član Partizana bio je između oktobra i novembra 2018. godine.

Za to vrijeme nije uspio da se nametne za ulogu u timu, pa je saradnja raskinuta na obostrano zadovoljstvo - iako je on najavljen kao veliko pojačanje. On se vratio u SAD, gdje je ponovo igrao razvojnu ligu, a karijera ga je dalje vodila i u Francusku i Španiju.

Slavnom Bostonu preporučile su ga igre u Francuskoj, gdje je prethodne sezone nosio dres Metrpolitana. Za taj tim je bilježio dvocifren poenterski učinak i u domaćem prvenstvu i u Evrokupu, pa će ovih dana imati priliku da se pokaže i na treninzima ekipe koja ima čak 17 NBA titula.

Svojevremeno, u NBA ligi bio je član Los Anđeles Lejkersa, Nju Orleansa, Orlanda i Minesote, a ukupno je odigrao 41 meč u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu.