Kevin Panter otvoreno o svemu: Ne mogu da dočekam prvi meč sa Partizanom, Žoc voli izazove kao i ja!

Dolazak Kevina Pantera u Partizan kao nište ni približno slično ovog ljeta nije izazvao pažnju košarkaške javnosti, a američki košarkaš riješio je da ovim povodom odagna mnoge sumnje koje su pratile ovaj transfer.

Izvor: MN PRESS

Panter se dotakao samih pregovora sa Milanom i potom Partizanom i kako je došlo do potpisa za crno-bijele, o tome ima li pritisak zbog činjenice da je najplaćeniji košarkaš u Srbiji svih vremena, ali i o radu sa Željkom Obradovićem., za “Basketnews” je govorio Kevin Panter.

"Prva ideja šta ću da radim, biću iskren, mislio sam da ću da se vratim iskreno, ali to je biznis u košarci, desi se šta se desi", rekao je Panter, koji je istakao da Partizan i Milano nisu imali nikakav zajednički kontekst kada je on odlučivao o nastavku svoje karijere.

"Ne, Partizan i Milano nemaju ništa zajedničko, mi smo ušli u pregovore s Milanom prije nego što se Partizan uključio, ali kažem, takav je biznis u košarci i desilo se šta se desilo" - rekao je Panter, koji je otkrio da je prije toga telefonom razgovarao sa Željkom Obradovićem.

Naveo je da poput Žoca i on voli izazove i da nije bilo teško doći do dogovora.

"Razgovarali smo telefonom dva-tri puta. On voli izazove, vratio se trenerskom poslu, ali voli izazove, želi da ide visoko i ide jako, automatski, moj život je pun izazova, odmah je dobio znak odobravanja sa moje strane, za mene je to bilo lako. Želimo da uđemo u Evroligu, to je posebna motivacija jer pokušavamo da uradimo nešto posebno. Mislim da je to bila dobra i laka odluka sa moje strane - opisao je Amerikanac, koji se ni u jednom momentu nije preispitivao kod odluke da dođe u Humsku", naveo je on.

Imajući u vidu da je imao izvanrednu sezonu sa Olimpijom iz Milana, javnost se sa pravom interesovala za Panterovu platu u Partizanu, ali je košarkaš podsetio da je svojevremeno u Grčkoj zarađivao godišnje 40.000 evra.

"Imao sam pasoš još dve nedjelje pre nego što je trebalo da odem. To je bila provjera stvarnosti, nisam znao da li ću igrati predsezonu NBA ili ne, stvari poput toga. Na početku sam se mnogo mučio van terena, bilo je jako teško. Kada si van Amerike, treneri se često menjaju, hrana je drugačija, stil života. Moraš da se navikavaš".

On ističe da ne može da dočeka prvu zvaničnu utakmicu.

"Radimo jako, ne mogu da dočekam početak moju prvu zvaničnu utakmicu. Gledajući treninge i rad, biće ovo zabavna godina, uzbuđen sam pred prvu zvaničnu utakmicu. Želimo da pobjeđujemo".

Upitan je koliko će mu biti veliki pritisak to što je najplaćeniji igrač u istoriji srpske košarke.

"Teret sa mojih ramena nikada ne odlazi, to je nemoguće, stvari koje radim ovde su svuda oko mene".

Crno-bijeli zvanično kreću u sezonu narednog ponedjeljka kada će zatvoriti prvo kolo ABA lige gostovanjem u Zadru.

(mondo.ba)