Ko je novi Jokić, u čemu je jača Zvezda, a u čemu Partizan? MONDO podkast - Sve o ABA ligi sa Edinom i Milošem!

Poslušajte prvu epizodu MONDO podkasta "Šesta lična" u kojoj Miloš Jovanović i Edin Avdić analiziraju sastave ABA lige i predviđaju finale Zvezda - Partizan.

Čekali smo, čekali – i dočekali! Juče je utakmicama u Baru i Beogradu počela ABA liga, danas, sutra i prekosutra igra se još pet mečeva, a sa košarkom na Jadranu krenula je i nova sezona Šeste Lične – od juče ekskluzivno na Mondo portalu.

U prvoj epizodi nove sezone, Miloš Jovanović i Edin Avdić bavili su se primarno najavom nailazeće ABA sezone. Nakon kratkog uvoda u kojem se pričalo o promjenama formata takmičenja (plej-of sa šest ekipa i sl.), krenula je detaljna "obrada" od ekipe do ekipe.

Samoprozvani "krizni štab u sastavu Jovanović-Avdić" izdvojio je tri grupe ekipa – "donji dom", sredina sa ambicijama i kandidati. U prvoj od ove tri kategorije našle su se četiri ekipe – Derbi, Split, Zadar i Krka.

Možda i najkriznija od svih ovih je ekipa Splita. "Ja mislim da neće biti bezbrižnije nego prošle godine", smatra Edin. "Vidjećemo koliko će ponuditi ovi Amerikanci koji su došli, jer tu mora imati nekih poena u rukama. Za njih su pobjede kući jedini recept." Miloš je, kasnije, istakao i Splićane kao prve kandidate za ispadanje u nekoj prognozi na kraju podkasta, a njihovo izdanje u Beogradu protiv Crvene zvezde nije baš nikome ulilo previše povjerenja.

I Miloš i Edin se slažu da je jedna stavka ključna za bijeg sa dna tabele – a to su igrači sa poenima u rukama. "U suštini, ako gledaš te ekipe sa sredine ili dna, faktor koji odlučuje je: pogledaš roster i kažeš, ko ovdje ima 15 poena u rukama", podvukao je Miloš, a Edin se brzo složio sa njim.

Tri ekipe su naročito interesantne iz srednjeg dijela tabele – Cibona, Igokea i Mega. Cibona je svoj kvalitet već pokazala u pobjedi nad Mornarom u Baru, i na momente je izgledala vrlo ubjedljivo. „Što se tiče Cibone, mislim da će imati dobru energiju ove sezone“, ocijenio je Edin, a ta prognoza se pokazala ispravnom. "Odbrana će biti dobra – ima tu dobrih igrača koji igraju dobro i 1 na 1, a i timski", dodao je komentator Arene.

Igokea, sa druge strane, ponovo prijeti da iznenadi – ako je to uopšte više i iznenađenje. Kod "Jadranskog Toma Tibodoa" Dragana Bajića je uvijek jaka disciplina, a sa ekipom koju su pojačali Dešon Stivens, Markel Starks, povratnik Džejms Robinson moguć je i iskorak dalje. Mega je promijenila skoro cijelu ekipu, a Edin savjetuje na koje igrače treba obratiti posebnu pažnju.

"Tu je Jokić 2.0, Nikola Jović – on će dobiti gomilu prostora, i vidjećemo kako će on izgledati sa seniorima. U mlađima je bio toliko dominantan da se gotovo poigravao sa protivnicima", kaže Edin, i dodaje da takođe treba obratiti pažnju na Nikolu Đurišića – Miloš na ovaj spisak dodaje i Oleka Balserovskog, 216cm visokog poljskog centra, a Edin je kasnije i tipovao da će Malkom Kazalon imati izuzetnu sezonu.

Iz jata favorita, najviše se pričalo o Budućnosti, Partizanu i Zvezdi. Podgoričani su doživjeli velikih peh sa ispadanjem Danila Nikolića iz stroja, i Edin smatra da će taj događaj umnogome i odrediti sezonu – "mogu zbiti redove, a mogu se i teturati". Miloš smatra da je povratak Aleksandra Džikića na klupu dosta značajna stvar, kao i to da je on za kratko vrijeme svojim izborom pojačanja potpuno promijenio tradicionalnu fizionomiju ove ekipe. "Džikić je dovodio "bengere", igrače koji su jaki u kontaktu – selekcija ekipa je prava Džikićevska, i tačno se vidi da će on dole sa njima "u rat". Biće jako, jako neugodni", smatra Miloš, i dodaje da "kada kažeš Budućnost, ti misliš na agresivnu košarku, na šut za tri...ovo, drugi Džikićev mandat, biće više neka fajterska ekipa". Obojica se inače slažu da su Džikićeve ekipe najopasnije kad ih potcjenjujete, a toga će i te kako biti ove sezone.

Šta reći za Partizan? "Najbolji evropski trener je došao, šta reći", smije se Edin. O Željku ne treba trošiti riječi, ali njegov kadar je temeljno analiziran – i tu je došlo do malog razilaženja, jer Miloš kao ključnog igrača vidi Kevina Pantera, a Edin Zaka Ledeja. "Panter, po meni, je taj lik koji ima zeleno svjetlo da luduje, i koji će isporučiti mnogo poena", tvrdi Miloš, dok Edin smatra će Ledej biti ključan pogotovo u odbrani, a za Pantera se pita kako će se ponašati kao nosilac ekipe, ulogu koja mu je prvi put namijenjena u karijeri. Edin smatra da je selekcija Partizana nedovršena jer fale još centar, a moguće i plej – moguće jer nešto sumnja u Dalasa Mura i to kako će se on prilagoditi. Miloš je na spisak dodao i Alena Smailagića koji ima impresivan pripremni period za sobom, a tu je i znatiželja kako će se snaći mladi Jam Madar.

"Ledej je za sada glavni igrač Partizana. On drži sve, odbranu, napad, poenterski učinak, skokovi, konstantno je prisutan i mislim da je on za sada ta noseća figura. To će biti najveći kontinuitet u igri Partizana sa tog mjesta. Smailagić ima neke povrede, ali za sada se predstavio boljim nego što je možda većina očekivala. Pokazao je šut, završnicu pod košem, kratko otvaranje, pas...", zaključio je Edin.

Zvezda počinje odbranu titule sa dosta kadrovskih problema – duže će odsustvovati Aron Vajt, dok lakše povrede vuku Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić i kapiten Branko Lazić. Opet, to im nije smetalo da u petak rutinski počiste Splićane, koji ruku na srce nisu kvalitetom bili u stanju da ispariraju Beograđanima. Edin ovdje smatra da je najveći kvalitet Zvezde čvrstina koju je u tim vratio Dejan Radonjić. "Zvezda ima jednu vrlo čvrstu ekipu. Mislim da su fizički najjača ekipa u ABA Ligi", kaže Edin, a Miloš dodaje da će se ove sezone odluke u tesnim trenucima mnogo lakše odnositi. "Lojd, Hol i Volden su često znali da zakomplikuju. Sa Kalinićem, Ivanovićem i Voltersom – oklijevanja neće biti."

Edin je ukratko sažeo Zvezdin koncept tima.

"Kvalitet Zvezde broj jedan je čvrstina. Drugi kvalitet je odbrana. Problematika će biti pozicija pod košem. 'Četvorku' će Radonjić vjerovatno da zamaskira, ali na 'pet' će da bude problema. I da vidimo šta će se dešavati kada je šut u pitanju. Tu su Dobrić, Holins kao prijetnje, Ivanović je gore-dole kada je šut u pitanju, kao i Holins, Volters nije nikad bio u kategoriji šutera, on je neko ko pogađa iz samopouzdanja. Sve u svemu, ekipa koja ima dobar nukleus u odnosu na prošlu i na sve ove sezone. Svi ti igrači imaju svoju ulogu, znaju se i znaju da odigraju tvrdo. Mislim da će se kao i svih ovih godina rješavati u kontakt igri i u čvrstini", rekao je Edin.

Što se tiče ranih prognoza, i jedan i drugi vide beogradsko finale između "vječitih". "Sve se tu svodi na to ko će biti čvršći, a ko ima tih par igrača koji mogu da izvuku poene. U ovom prvom segmentu mi se jačom čini Zvezda, a u drugom Partizan", ocjenjuje Edin.

Hoće li se ove prognoze ostvariti? Utemeljite gradivo u podkast, pa prozivajte Miloša i Edina na kraju sezone kad se svedu računi...

