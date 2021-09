Oklahoma od Srbina pravi Adetokumba? Aleksej je unikat, tražili smo 1 stvar od njega ljetos

Generalni menadžer Oklahome Sem Presti ima mnogo povjerenja u Alekseja Pokuševskog.

Pokazao je Aleksej Pokuševski (19) prošle sezone šta sve zna i umije. Nije sve išlo idealno, ali je poslije kratkog boravka u razvojnoj ligi mnogo napredovao.

Po povratku u prvi tim Oklahome je odigrao veoma dobro i zbog toga su u klubu imali jasan zadatak za njega tokom ljeta.

O svemu tome je pričao generalni menadžer Tandera Sem Presti u razgovoru sa američkim medijima putem onlajn konferencije.

"Željeli smo da bude u potpunosti fokusiran na fizički trening i svoje fizikalije", počeo je Presti.

Koliko pažnje posvećuju detaljima govori i njegovo pojašnjenje cijele situacije.

"Kada igrač završi sezonu, posebno kada je mlad kao on i kada na sve to ima veću minutažu onda mu je potrebno vrijeme. Treba mu vremena da se odmori mentalno, fizički, emotivno kako bi mogao da se vrati na trening. Sve to je bazirano na podacima koji se prikupljaju i koje svi timovi koriste. Onda kada u predsezoni dođe do određenog nivoa treninga za svoje tijelo želimo da ga na tome zadržimo."

Zbog toga momak koji 26. decembra slavi 20. rođendan nije bio dio Ljetne lige.

"Nije bilo potrebe da igra i Ljetnu ligu. Posebno sa fizičkog gledišta. Ima dosta stvari na kojima treba da radi i na koje smo željeli da bude fokusiran. Smatram da je Aleksej uradio fantastičan posao u svemu tome tokom ljeta."

Novinari su ga uporedili sa Janisom Adetokumbom. Posebno zbog sličnog puta koji su imali, obojica su stigli iz Grčke. Međutim, Oklahoma ima malo drugačiji plan za mladog srpskog igrača. Prije svega ne žele da izgubi pokretljivost i šut za tri poena.

"Njegov put mora da bude postepen i u kontinuitetu, kao što je kod svih ostalih naših igrača. Nije važno koliko ima godina, već da maksimalno iskoristi sve što je radio tokom leta. Videćemo na kom je sve to nivou kada počne trening kamp."

Generalni menadžer "grmljevine" je još jednom pohvalio Alekseja.

"Smatram da Pokuševski ima unikatne vještine, ali to znači i da će morati da se bori. Daleko je od kompletnog igrača i nekoga ko je već stvorio ime u NBA. U isto vrijeme ne treba zaboraviti da je napravio velike korake tokom ljeta i mislm da će imati veliku šansu da pokaže sav svoj talenat i potencijal tokom sezone", završio je Sem Presti.

Pokuševski je prošle sezone prosječno bilježio 8.2 poena, uz 4.7 skokova i 2.2 asistencije po meču.