Trener Igokee m:tel nakon poraza u Dubaiju: Dobri 20, a veoma loši drugih 20 minuta

Nenad Stefanović, strateg Igokee m:tel, konstatovao je očigledne razloge za poraz u Dubaiju u okviru 14. kola ABA lige.

"Igosi" su bili odlični u prvom, a katastrofalni u drugom poluvremenu, što je donijelo šesti poraz u regionalnom takmičenju ove sezone - - 92:81 (22:25, 18:22, 25:14, 27:20).

Nenad Stefanović, trener šampiona Bosne i Hercegovine je na konferenciji za štampu najprije je u superlativima govorio o domaćinu.

"Prvi put sam ovdje, sve bio sjajno, htio bih da zahvalim svima u Dubaiju na toplom gostoprimstvu. Naš prijem je bio odličan, teretana, hotel i sve drugo, stvarno želim da kažem ' veliko hvala'", rekao je šef struke ekipe iz Laktaša.

Potom je kratko analizirao meč i konstatovao očigledan razlog neuspjeha.

"Najprije želim da kažem da je ovo bila naša četvrta utakmica u 10 dana i to protiv Dubaija, koji je igrao jako snažno svih 40 minuta. U prvom poluvremenu je razlika možda trebala da bude veća za nas (bilo plus sedam, prim. aut), ali u drugom dijelu nismo postojali. Sve je bilo u vezi s njima, ubacili su 52 poena, i ne može se pričati o košarkaškoj utakmici u tom slučaju. Primili smo previše koševa i čestitam im. Što se tiče mog tima, bili smo stabilni i dobri 20, i veoma loši drugih 20 minuta. Ali dobro, to su očigledni razlozi".

Na pitanje kako su se osjećali njegovi izabranici u Dubaiju, Stefanović je rekao da je to pitanje za njih, ali pretpostavlja da su uživali iako nisu imali previše slobodnog vremena.

Aleksandrovčani do kraja godine imaju još jedan meč - 30. decmbra ugostiće ekipu Mornara iz Bara.

