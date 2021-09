Rasprava na ESPN! Koji Bogdanović je bolji - srpski ili hrvatski? Košarkaški stručnjaci podršali Bojana, a ne Bogdana!

Zanimljiva rasprava na američkoj televiziji.

Izvor: MN PRESS

Samo dva slova razlike znaju često da namuče ljubitelje košarke iz SAD, pa zbog toga često pomiješaju srpskog košarkaša Bogdana Bogdanovića i njegovog prezimenjaka iz Hrvatske - Bojana.

Zanimljivo je da su obojica u NBA ligu stigla iz Fenerbahčea, ali nikada nisu igrali zajedno. Bojan je igrao za Bruklin, Vašington, Indijanu i Jutu, dok je prethodne četiri sezone u najjačoj ligi svijeta bio i Bogdan. Prvo je nosio dres Sakramenta, da bi potom prethodne godine nastupao za Atlantu.

Sličnost koja muči Amerikance bila je povod da se na ESPN povede rasprava i o tome koji od njih dvojice je bolji košarkaš, pa su novinari imali vrlo zanimljive argumente u ovoj priči.

"Za mene je bolji broj 44, Bogdanović iz Jute. On je konstantan, takav je bio i u Indijani, pokazao je da duže može da bude učinkovit i postizati od 18 do 20 poena uz dobre procente šuta, posebno se to odnosi na šut za tri poena. Bogdanović iz Atlante se više mučio prošle sezone, imao je više padova nego uspona. Zato je moj izbor hrvatski Bogdanović, konstantniji je", rekao je bivši NBA centar Kendrik Perkins.

Pogledajte razgovor. Izvor: Youtube/NBA on ESPN

Zanimljivo je da je ESPN pri rangiranju sto najboljih igrača u NBA odlučio da Bogdana Bogdanovića stavi na 64. mjesto, dok je tri pozicije slabije rangiran Bojan.

"Bojan dobija prednost zbog obrambenih sposobnosti. Čvrst je, grub, vrlo kompetitivan i odlično se uklapa u Juti. Kad pogledate Jutu, da su svi bili zdravi, ko zna koliko su daleko mogli otići. Bogdan je imao sjajan plej-of. Zapravo, kad je on igrao odlično, Houksi su izgledali odlično, samo što nije dovoljno konstantan", rekao je novinar Mekmenamin.

Šta vi mislite, ko je bolji?

(MONDO)