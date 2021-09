Bogdan hoće da šutira kao Stef Kari: Osjećam da sam na tom nivou, mogu mnogo bolje!

Bogdan Bogdanović puca od samopouzdanja pred narednu sezonu.

Izvor: Profimedia

Bogdan Bogdanović je prošle sezone napravio pravi potez i došao u Atlantu. Ne samo da je on individualno krenuo da pruža sjajne partije nakon što se oporavio od povrede, već je i tim Hoksa došao do finala Istoka.

A u narednoj sezoni ambicije Bogdanovića su još veće. On želi da se takmiči sa najboljim igračima NBA lige.

"Hoću da se takmičim sa najboljim šuterima u ligi. Osjećam da sam na njihovom nivou, želim da vidim gdje sam šuterski ove sezone. To je moja najveća vrlina, želim da budem još bolji i da postanem jedan od najboljih šutera u ligi. Mogu mnogo bolje nego prošle godine", ističe on.

Prisjetio se i povrede koja ga je ograničila da u plej-ofu da svoj maksimum.

"U plej-ofu sam se povrijedio tokom jednog pokreta i onda mi je minutaža pala", dodao je on

Na kraju je istakao da će Atlanta morati dugo da pobjeđuje u kontinuitetu da bi bila smatrana za ozbiljnu šampionsku ekipu.

"Naravno, ljudi i dalje ne vjeruju u nas i to je normalno. Da bi nekoga ubijedio moraš to da uradiš više puta, Ne možeš samo jednom da pobijediš. To ne znači ništa. Šta god da radiš, moraš to stalno da ponavljaš da bi ostao na vrhu", istakao je Bogdanović u velikom intervjuu za "Atletik".