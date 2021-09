Zvezda bez pola tima u Istanbulu, Cirbes čeka test! Radonjić potvrdio loše vijesti za start Evrolige - nema petorice!

Crvena zvezda startuje u Evroligi "osakaćena" povredama.

Crvena zvezda počinje takmičenje u Evroligi, a poslije pobjede na startu ABA lige sada ih čeka gostovanje u Istanbulu jakoj ekipi Fenerbahčea. Pred taj meč mnogi problemi nalaze se pred timom Dejana Radonjića.

Prije svega povrde su napravile haos kako na pripremama crveno-bijelih, tako i na startu sezone i sada će veliki broj igrača biti odsutan pred otvaranje evropske sezone, otkrio je Dejan Radonjić.

"Neću da pričam o povredama i svemu onome što nas prati maltene od ljeta kada smo imali problema sa pojedinim igračima, do turnira u Minhenu gdje smo nakon toga poslije tih kontakta tokom meča ostali bez tri igrača. Neko za neko vrijeme, neko za malo duže. Do tih nekih tokom priprema specifičnih situacija, gdje smo maltene od manjka od dva igrača pa do trenažnog procesa bez sedam igrača pokušavali da radimo", istakao je on pred put za Istabul.

Pored svih problema tima, sada je van ekipe i centar Maik Cirbes koji je dobio pozitivan test na virus korona. Ipak, on sada čeka rezultate drugog testa i možda čak i otputuje u Istanbul.

"Danas smo u situaciji da možemo da kažemo da je situacija prilično slična. Nejt Volters i Lazarević su tokom nedjelje odradili sve treninge, Uskoković takođe. Dobrić i Davidovac putuju sa nama, ali neće igrati, jer još nisu spremni za to. Cirbes je van ekipe u izolaciji i čekamo rezultate testova. Uz Branka Lazića i Erona Vajta koji su van, ostali momci su tu spremni da daju sve od sebe", dodao je on.

Šef struke crveno-bijelih je naglasio da je Fenerbahče još bolji nego prethodne sezone i da su sposobni za velika djela.

"Fenerbahče je napravio nadogradnju u svom timu u odnosu na prošlu sezonu. Imamo igrače koji su nosili tim u prethodnim godinama, a uz to su uspjeli da angažuju jedan broj kvalitetnih i iskusnih igrača. Formirali su tim koji je kadar da ove godine napravi dobar rezultat", smatra on.

Tim Crvene zvezde će u ovoj meču koji se igra u petak dati sve od sebe, bez obzira na sastav koji bude na raspolaganju šefu struke.

"Naravno da sam apsolutno svjestan svih problema koje imamo, ali idemo da damo sve od sebe i da bez obzira na to sa koliko igrača budemo igrali."

Na kraju je otkrio ambicije za narednu sezonu.

"Prije svega polazna tačka je da napravimo bolji rezultat u odnosu na prošlu sezonu. Ono što je jako specifično jeste i da je jako teško i nije ni realno pričati o nekim drugim stvarima s obzirom na situaciju koju smo imali tokom prethodnog perioda i svu problematiku koju smo imali tokom prethodnog perioda. Treba da prođe neko vrijeme da sve rezimiramo sve i da prođemo najbezbolnije ovaj period koji je jako težak za nas jer raspored je takav da imamo jako veliki broj utakmica u oktobru u kratkom intervalu i u ovoj situaciji u kojoj se nalazimo sa brojem igrača koji nije onakav kakav smo željeli da bude prođemo na najbolji mogući način", zaključio je Radonjić.