Pešić mislio da je završio sa Srbijom, a onda ga je pozvao stari prijatelj!!

Novi-stari selektor Srbije govorio je o detaljima svog povratka na klupu "orlova", kao i o kontaktu sa aktuelnim reprezentativcima, koji još nije uspostavio.

Svetislav "Kari" Pešić vratio se poslije skoro 20 godina na klupu reprezentacije, a gostujući Radio-televiziji Srbije otkrio je kako je "prelomio" da ponovo postane selektor i kakav će kontakt imati sa reprezentativcima.

"Meni je od prvog trenutka bilo ogromno zadovoljstvo kad me je Saša pozvao. Bilo je to bez pritiska, već sportski, drugarski, da li može na mene da računa. Ne da o tome nisam razmišljao, ali sam mislio da sam što se tiče Srbije završio kad je u pitanju trenerski posao, a nekako sam bio pri kraju i da kažem 'Dosta je bilo'. A onda uvijek dođu pitanja, neka ponuda i sa ovom ponudom se potrefilo i kliknuli smo", izjavio je on.

Sa kim se konsultovao prije dolaska?

"Prije svega ja sam košarkaš i pripadam tom društvu. Tu se ponekad ubaci i bivši košarkaš, moj veliki prijatelj zauvijek Zeka, Žarko Zečević... Naravno, zvali su me, pitali su me, govorili mi 'Ti si pravi trener' i sve je to lijepo, ali moram da sa tim ljudima koji su me zvali obavim razgovor. Taj razgovor koji smo obavili ja, Zeka i Saša".

Pešić će u Savezu sarađivati i sa svojim bivšem igračem, Draganom Tarlaćom, sa kojim je osvojio zlato na Evropskom prvenstvu 2001.

"Tarlać i Krstić su tu, ja volim centre, oni su posebni na neki način. Tarlać je već bio moj igrač u reprezentaciji, poslije 2001. se nažalost povredio, pa nije bio u Indijanapolisu, ali ima veliku košarkašku karijeru, veliko iskustvo. Doprinio je da se poslije Varajića uspostavi sistem rada sa mladim selekcijama. Sad vidim polako i da i Nenad (Krstić) to uzima pod svoju kontrolu. Hoćemo sportski sektor koji će se baviti reprezentacijom, a reprezentacija bez toga ne može da egzistira".

"Kari" je otkrio i kakav kontakt ima sa aktuelnim reprezentativcima.

"Kad ovako vidite, ne postoji trener iz Srbije ili van Srbije koji mi nije poželio sve najbolje, kao i moji bivši igrači. Ali ovi što su aktuelni, oni se ne javljaju. Izgleda da moram ja prvi da počnem da se javljam, ali to mi ne smeta, oni će kasnije da se javljaju", rekao je selektor.

Da li će zvati Nemanju Bjelicu, igrača koga je otkrio u Zvezdi prije 14 godina?

"Svi su važni. Vidjećemo da li oni računaju na mene. Ovo su vremena kada je sezona krenula. Naša liga je već krenula, krenula je ABA liga, Evroliga, Evrokup... To je jednostavno maksimalna posvećenost timovima na početku sezone. Dio posla mi je i da ih treniram kroz razgovore, posjete, biću im mentor na neki način, pomagaću im onoliko koliko prihvataju neke moje savjete. Gledaću njihove utakmice, pokušaću da ih većinu posjetim".

Kao i na promociji, Pešić je na Javnom servisu govorio i o Jokiću.

"Stvarno sam i ranije, uvijek zapravo, pokazivao interes i želju, ne da se miješam, već da pomognem. I onda su me zvali kad je Jokić odlučio da ove godine preskoči ljeto sa reprezentacijom i ne igra zbog svojih razloga. Rekao sam im da je bolje tako kada igrač nije do kraja mentalno spreman i ako mu je uz to tijelo umorno i ako imaš stvari kojima čitave godine treba da se posvetiš, a on je sinoć dobio ćerkicu i neka mu je živa i zdrava i neka uživaju sa njom. To su sve stvari o kojima naši navijači neće da razmišljaju".

Pešić je naglasio da svi igrači treba da sebe vide kao kandidate za mjesto na Olimpijskim igrama 2024, uključujući i oni koje će pozvati u novembru na utakmice kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

"To je početak olimpijskog ciklusa koji je danas počeo i ne bih nijednog trenutka te kvalifikacije stavljao u drugi plan. U novembru igramo te utakmice protiv Letonije i Belgije i Saša i ja želimo da ti momci koji dobijaju šansu imaju ciljeve, a cilj je Pariz i Olimpijske igre. Pitanje je gdje će tada da budu neki koji su sada najbolji, i sa ambicijama, željom, zdravljem, motivacijom... Sve ima svoje vrijeme i sve je to proces. Želimo da ti momci koje ćemo vrlo brzo da pozovemo za kvalifikacije stvarno dobiju osjećaj, kao i sigurnost da su kandidati za Olimpijske igre. Svi igrači su u mojoj glavi, pa neka se bore".