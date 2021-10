Trebalo je da pobijedimo, Zvezda nam ne leži: Zdovc u Beogradu pričao i o Dudi Ivkoviću

Legenda slovenačke i jugoslovenske košarke spletom okolnosti debitovao je na klupi Žalgirisa u Evroligi baš u Beogradu i baš protiv Zvezde.

Crvena zvezda ostvarila je "ratničku" pobjedu protiv Žalgirisa, a poslije tvrdog meča trener Litvanaca Jurij Zdovc žalio je za trijumfom.

"Trebalo je da pobedimo u ovoj utakmici. Bili smo u njoj 35 minuta, čekali smo trenutak, ali na kraju smo izgubili momentum, detalji prave razliku, a agresivnost Zvezde je presudila. Nismo fizički snažan tim i napravili smo neke greške, koje su su na kraju odlučile", rekao je legendarni slovenački i jugoslovenski as.

On je rekao da su u njegovom timu znali šta ih očekuje.

"Zvezdu dobro znam, predvidjeli smo da nas očekuje fizički teška utakmica, da će nas agresivnošću izbaciti iz igre. Ne leži nam (Zvezda), jer nam fali snage, visine. Imamo par iskusnih igrača koji znaju košarku, pa je teško da izdrže fizički ritam utakmice. Što se tiče Žalgirisa, imamo par problema sa povredama, danas su čak dva igrača povrijedila listove i o tome sam prije pričao. Lovernj je jako bitan igrač i danas bi nam puno pomogao u toj bici pod košem", rekao je Zdovc.

Slovenac je otkrio da u toku pregovora sa Žalgirisom nije gledao raspored, kao što ni prošle nedelje pri potpistivanju ugovora nije znao da će prvi evroligaški meč voditi baš protiv Zvezde u Beogradu.

"Kad sam potpisao ugovor, nisam ni razmišljao, ni gledao raspored, znao sam da je težak meč. Nisam znao da idemo u Beograd i ne samo to, sad idemo u Atinu, ali s kim god da igraš ne bi bilo lako, svaka utakmica u Evroligi je bitka, borba... Uvijek mi je drago da igram ovdje zbog atmosfere koju naprave navijači i koja se rijetko viđa. I kad sam igrao i kad sam trener, to je to".

Zdovc je nedavno bio u glavnom gradu Srbije i tužnim povodom, jer je nosio kovčeg na sahrani legendarnog Dušana Dude Ivkovića.

"O Dudi sam rekao puno stvari. Neka čovjek počiva u miru i hoću da kažem da kad radiš u košarci cijeli život. a još sam u njoj, i kada ide taj ritam utakmica sezona, mijenjaš gradove, države i vrijeme ide i odjednom stane. U takvim trenucima se sjećaš tih godina unazad i dođe i emocija", dodao je Zdovc.