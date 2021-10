Željko upozorava - pojedinci moraju nešto da shvate! Obradović ima poruku za one sa manjom minutažom

Željko Obradović je pričao o svom timu poslije pobjede u Zagrebu.

Poslije četiri odigrana kola Partizan ima maksimalan skor. Ostvarili su četiri trijumfa od čega tri na gostovanjima u Hrvatskoj.

Savladali su Zadar, Split, Studentski Centar i u regionalnom derbiju su bili bolji od Cibone (79:61).

Bio je to na neki način i revanš "vukovima" za poraz u pripremnom periodu, a Željko Obradović je bio zadovoljan prikazanim

"Bio je ovo duel neporaženih timova. Imali smo to iskustvo sa njima na turniru u Opatiji. Napravili smo analizu te utakmice i svih ostalih mečeva koje je Cibona igrala. Znali smo da je to to tim koji igra od prvog do posljednjeg minuta i tako je bilo i ovog puta, bez obzira što smo mi imali dvocifrenu prednost u par navrata, vraćali su se i čestitam im na tome. Mlada su ekipa koja je odlično vođena od strane trenera Jovanovića", rekao je Obradović na konferenciji za štampu.

Pričao je potom o svom timu.

"Mi smo odigrali pametnije, mada smo imali i neke loše odluke u pojedinim momentima što je i zasluga protivnika. Moraćemo da insistiramo upravo na tome, da odbrana bude prava, a košarka je igra u kojoj nekad pogađaš, nekad promašuješ. Lopta treba da bude u rukama od onih od kojih očekujemo da u tom trenutku budu najvažniji na terenu."

Svjestan je da sada kreće još teži raspored, jer kreće i takmičenje u Evrokupu i duel sa Hamburgom. Zbog toga je imao poruku za pojedince.

"Pobjeda koja daje samopouzdanje zbog toga što nam počinje Evrokup. Idemo u Njemačku, nadam se da ćemo izgledati sve bolje iz meča iz meč i da će igrači koji nemaju veliku minutažu shvatiti da moraju da pomognu timu. Počinje brutalan raspored sa dvije utakmice u toku sedmice. Svaki igrač mora da zna da će biti bitan i važan za ekipu."

Crno-bijeli su nešto sporije ušli u utakmicu, pa su onda napravili seriju 18:0. Zna dobro trofejni stručnjak da će morati na tome da rade.

"Na početku utakmice smo imali jedan normalan šut ka košu, radimo i pripremamo to otvaranje utakmica. Imamo mlade igrače, treba im vremena da shvate neke stvari, ne mogu ništa da im zamjerim. Daju sve od sebe na treninzima i na utakmicama, tako je od prvog dana i to ponavljam stalno. Borbenost i želja su tu, to što se dešavaju neke stvari na terenu je proces koji moramo da shvatimo da će tako biti i ubuduće. Pokazaćemo im kroz video analizu na čemu moraju da rade i šta treba da poprave", zaključio je Obradović.