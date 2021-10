"Poremetila nas zona Splita, u drugom dijelu smo to razbili!" Trener Igokee najavio i Nimburk - ide se 830 km autobusom!

Iz određenih razloga, ekipa neće moći da u Češku putuje avionom.

Izvor: ABA liga/Nikola Vuruna

Košarkaši Igokee zadržali su maksimalnu uspješnost na domaćem terenu u tekućoj sezoni ABA lige.

Poslije Borca (91:89) i Crvene zvezde (75:68), Aleksandrovčani su večeras trijumfovali nad Splitom rezultatom 85:67, u meču u kojem su prikazali dva različita nivoa igre.

"Prvo želim da čestitam momcima na večerašnjoj pobjedi, sigurno da nam je bila jako bitna. Imali smo dosta problema. Poslije ovog zgusnutog rasporeda i puta u Podgoricu, trebalo je odmoriti i glave i tijela. Samo ja znam koliko je problema bilo u pripremi ove utakmice", rekao je nakon utakmice trener Igokee Dragan Bajić, koji nije mogao da bude zadovoljan načinom na koji su njegovi igrači odigrali prvih 20 minuta.

"Na samom početku nas je malo poremetila zonska odbrana ekipe Splita i jednostavno nismo radili ono što smo se dogovorili. Gornja linija nije napadala njihovu zonu, kad god smo to radili, mi smo došli do lakih poena. Međutim, kako je vrijeme odmicalo, sve više smo ulazili u nervozu, a iz toga su dolazile lošije odluke kad je odbrana u pitanju. Imali smo i dosta otvorenih šuteva koje nismo pogodili, međutim na samom kraju prvog poluvremena došli smo do razlike od pet poena. Na pauzi sam ukazao na greške i momci su drugo poluvrijeme odradili potpuno drugačije nego prvo. Mislim da smo razbili tu njihovu odbranu, da smo igrali dosta tečnije, da je išlo dosta brže. Bilo je mnogo 'samih' situacija, i zicera i otvorenih šuteva, i na kraju smo zasluženo pobijedili. Split sigurno ima i svoje probleme, sa smanjenom rotacijom, želim im puno sreće u nastavku prvenstva, zajedno sa kolegom Subotićem."

Naredne takmičarske obaveze Igokeu čekaju već u utorak.

"Nama preostaje dan da se odmorimo, pa već prekosutra ujutro u 8 putujemo u Prag, na utakmicu FIBA Lige šampiona protiv Nimburka. Sigurno da nam neće biti lako jer iz određenih razloga ne možemo da putujemo avionom. Jednostavno, 830 kilometara ćemo ići autobusom, ali šta je, tu je", istakao je Bajić.

Naredni rival u ABA ligi, takođe u dvorani u Laktašima, biće Cedevita Olimpija pretposljednjeg dana oktobra.