"Rudar nam je dužnik!" Trener Veleža se izvinio za derbi, pa najavio meč u Prijedoru: Voda je došla do grla!

Oslabljeni Mostarci gostuju na Gradskom stadionu u Prijedoru

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Velež će u 14. kolu m:tel Premijer lige BiH gostovati Rudar Prijedoru (subota, 13.00 časova), ali se u najavi ovog duela trener Feđa Dudić dotakao veoma lošeg nastupa svog tima u prethodnom mostarskom derbiju protiv Zrinjskog (0:1).

"U svoje, ali i ime cijele ekipe, želim da se izvinim za taj nastup, odnos i htijenje. Zaista se nadam se ono vise neće ponoviti i da smo svjesni da je 'voda došla do grla'. Nije upitan kvalitet igre, već jednostavno ono što nas je krasilo tokom prošle sezone, zahvaljujući čemu smo napravili to smo napravili, nije bilo na potrebnom nivou. Nemamo pojedinaca koji mogu da riješe utakmicu, ali smo imali tim, dušu i po tome smo bili poznati", istakao je Dudić, koji ima ogromne problem kada je u pitanju sastavljanje igračkog kadra za sutrašnji meč.

"Nedostaje nam dosta igrača, kartonirani su Ovčina, Radovac i Radović, povrijeđeni su mladi Dejanović io Džanković, Osmić je dobio udarac tako da ni on nije u kombinaciji. Brandao isto ne trenira cijelu sedmicu, tako da je to već 6-7 igrača koji su van kadra. Sigurno bi to bio problem za bilo koju ekipu, ali koga nema, bez njega se može i mora, ne treba da se osvrćemo na te probleme. Momci koji su tu imaju obavezu da odigraju pravu utakmicu, uz htijenje i zalaganje, i ako bude tako, sigurno će nas i rezultat pogledati."

U dosadašnjem toku sezone Rudar Prijedor je upisao jednu gostujuću pobjedu – bilo je to upravo protiv Veleža.

"Rudar Prijedor je dobra ekipa, na kraju krajeva prekinuli su naš niz od 21 utakmice bez poraza u m:tel Premijer ligi BiH i sigurno su i počeli ovu negativnu seriju u kojoj se nalazimo, tako su nam, da tako kažem, i neki dužnici. Kvalitetna su ekipa, pogotovo se to odnosi na igrače koji igraju prema naprijed, koji su jako brzi i koji svakome mogu da postignu pogodak. Dobro smo ih analizirali, ali višemo radili na sebi i na svojim greškama", zaključio je Dudić.

M:tel Premijer liga BIH, 14. kolo

Subota

Leotar – Sloboda 13.00

Rudar Prijedor – Velež 13.00

Zrinjski – Sarajevo 17.00

Nedjelja

Posušje – Željezničar 13.00

Radnik – Široki Brijeg 13.00

Tuzla siti – Borac 19.30