"Ne razumijem zašto smo bili nervozni": Željko pogledao papir, pa na španskom objasnio šta je koštalo Partizan

Željko Obradović je na španskom pričao na konferenciji za medije poslije poraza u Barseloni.

Izvor: Printscreen/YouTube/Barca video

Partizan je poslije dramatične završnice izgubio od Barselone (87:80). Kevin Panter bio je nerješiva enigma za nekadašnji klub, dao je 25 poena, a u momentima kada se meč lomio crno-bijeli bili su previše nervozni i sve to zajedno koštalo je ekipu na kraju u "Blaugrani".

Poslije meča je Željko Obradović na konferenciji za medije pričao i na španskom i pokušao je da objasni razloge poraza. "Dobro veče svima, bila je veoma važna utakmica za obje ekipe, lako je prepoznati da je zbog toga bio pritisak na obje ekipe. U nekim momentima bila je veoma kvalitetna, u nekim ne toliko. Čestitamo Barseloni, zaslužili su pobjedu", rekao je Željko u uvodu na engleskom jeziku.

Onda je uslijedilo pitanje na španskom u vezi sa slobodnim bacanjima, Partizan je promašio čak osam (3/11), dok je Barsa dala 12/13 sa linije penala. Željko je tada pogledao statistiku i vidio i neke druge brojke, oba tima imala su identičan šut za tri (13/28), dok je u šutu za dva Partizan imao čak 45 pokušaja i dao 19, a Barselona je imala 25 šuteva za dva i dala 18.

"Ako pogledate statistiku i vidite da smo imali 20 šuteva više za dva i dali smo samo jedan koš više. Sve ostalo bilo je slično. Isti procenat za tri, tako je, košarka je to. Ako ne pogodiš lake šuteve, kao što mi nismo pogađali pod košem i otvorene trojke, to se dešava. Mnogo je ekipa bila nervozna i ne razumijem zašto. Sa druge strane borili smo se dobro, dali smo sve u drugom poluvremenu. Kada imaš momenat da dođeš do prednosti ili da pobijediš, promašiš bacanja, otvorene šuteve i izgubiš", zaključio je Obradović.