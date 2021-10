"Maksimalan respekt Borcu, ali naš cilj je pobjeda!" Tuzlaci "pucaju" od samopouzdanja pred novi okršaj sa šampionom!

Meč Tuzla siti - Borac zaključiće 14. premijerligaško kolo

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Borac i Tuzla siti odigrali su u srijedu zaostali meč trećeg kola m:tel Premijer lige BiH, a u nedjelju ih očekuje novi – u okviru redovne, 14. runde (nedjelja, 19.30 časova, stadion Tušanj).

"Rijetke su situacije kada u četiri dana igrate dvije prvenstvene utakmice sa istim protivnikom. Rezultat i igra iz drugog poluvremena prošle utakmice nam daju samopouzdanje i vjeru da možemo odigrati još bolju utakmicu nego što je to bilo u Banjaluci, ali neke stvari koje nisu bile dobre da popravimo. Kada je igrački kadar na raspolaganju imamo tru igrača koji nisu bili tu zbog kartona i sigurno da je situacija bolja", rekao je trener Tuzlaka Husref Musemić na danas održanoj konferenciji za novinare.

Ističe da ekipa uz dosta samopouzdanja ulazi u ovaj duel.

"Vjerujem da možemo da odigramo dobar meč i napravimo dobar rezultat, a to je pobjeda i nadamo se da ćemo biti na nivou kao što je to bilo u drugom poluvremenu u prošloj utakmici. Maksimalno poštovanje imamo prema Borcu, to je ekipa koja ima kvalitet, ali vratili smo samopouzdanje nakon poraza od Željezničara", istakao je Musemić.

Cijeli meč u srijedu je odigrao napadač kluba iz Siminog Hana Vojo Ubiparip.

"Spremni smo da odigramo dobru utakmicu, kvalitetnu i mušku. U Banjaluci smo, obzirom na sve okolnosti, odigrali dobru utakmicu i napravili solidan rezultat. Imamo još veću motivaciju i imaćemo još više snage i motivacije da u nedjelju na malo težem terenu ostvarimo naš cilj, a to je pobjeda. Ekipa Borca je kvalitetna i sigurno da ćemo morati dati sve od sebe da bismo ostvarili pozitivan rezultat. Spremni smo i motivisani da ovu utakmicu odigramo dobro", istakao je Ubiparip.

M:tel Premijer liga BIH, 14. kolo

Subota

Leotar – Sloboda 13.00

Rudar Prijedor – Velež 13.00

Zrinjski – Sarajevo 17.00

Nedjelja

Posušje – Željezničar 13.00

Radnik – Široki Brijeg 13.00

Tuzla siti – Borac 19.30