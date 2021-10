Vi niste bogati, ja sam bogat! Ovako Šakil O' Nil traži od djece da sami zarade novac i ima važno pravilo!

"Ništa neću da im poklonim", rekao je legendarni NBA as.

Izvor: Profimedia

Iako je bio možda i najdominatniji košarkaš u istoriji NBA lige i uz to četvorostruki šampion, Šakil O'Nil (49) ostao je podjednako popularan i nakon što je 2011. ostavio košarku.

On je godinama TV analitičar, producent elektronske muzike i di-džej sa umjetničkim imenom "Dizel". Takođe, izdao je i četiri rep albuma, pojavio se u nizu filmova, jedan je od manjinskih vlasnika Sakramento Kingsa i još mnogo toga.

Povrh svega, on sa poznatim lancem supermarketa razvija i liniju patika za djecu po povoljnim cijenama.

Gostujući u jednoj emisiji, O'Nil je objasnio svoj odnos prema novcu i prema tome kako od svoje djece zahtijeva da ga i oni sami zarade i da smisle način kako da uspiju sami, a on će biti tu da ih podrži.

"Moja djeca su sada starija. I nerviram ih. Nisu baš ljuti, ali jedno ne shvataju. Govorim im sve vrijeme da mi nismo bogati. Ja sam bogat. Moraš da završiš fakultet, pa ako hoćeš da ulažeš u jednu od svojih kompanija, moraćeš to da mi predstaviš i onda ću ti reći da li ću da to podržim. Ništa neću da poklanjam. Što se tiče ćerki, o djevojkama ću da se brinem. A što se tiče sinova, momci ništa neće tek tako dobiti", rekao je O'Nil.

O'Nilovo bogatstvo procijenjeno je na oko 400 miliona dolara i ima šestoro djece.

"Imam planove za svako dijete, ali prepuštam im da sami pronađu put. Postoji jedno pravilo - obrazovanje. Ne zanima me da li igraš košarku. To me uopšte ne interesuje. Volio bih da postanu doktori, farmaceuti, advokati, neko ko ima biznis na više nivoa, neko ko će preuzeti moje poslovanje. Ali govorim im da im ništa neću poklniti. Moraju da sami zarade".

(MONDO)