Bogdanović cijepa mrežice u NBA, a razmišlja o Srbiji! Bogdan briljirao, pa pričao o Pešiću i spomenuo bivši klub

Bogdanović je odigrao fantastičan meč u pobjedi Hoksa protiv Vizardsa, a potom je govorio o selektoru Pešiću i napravio je jedno zanimljivo poređenje.

Kada je Bogdan Bogdanović raspoložen za igru onda je i Atlanti mnogo lakše.

Poslije dva uzastopna poraza (Vašington i Filadelfija), Hoksi su se revanširali Vizardsima i slavili su kod kuće (118:111).

Upravo je Bogdan bio jedan od ključnih igrača. Dao je 16 poena, uz po šest skokova i asistencija. Dobio je pohvale i od trenera Nejta Mekmilana i saigrača, ali zna da njegov tm može još bolje.

"Hvala ljudima u Srbiji koji su ostali budni i koji nas prate i bodre. Bila je ovo prva kompletna utakmica za nas od početka do kraja. Igrali smo odlično na obje strane terena, lopta je kružila dobro, ali možemo mi to i bolje", rekao je Bogdanović u razgovoru sa srpskim medijima na konferenciji za štampu.

Potom su usledila dva pitanja MONDA za srpskog beka. Prvo je bilo vezano za novog selektora Svetislava Pešića.

"Čuo sam se sa Karijem naravno. Razmijenili smo poruke. Tek ćemo pričati".

A, drugo je bilo o novim dresovima Atlante koji izgledaju fantastično.

Pitali smo ga na koga ga podsjećaju.

"Na Fener. Imaju taj zanimljiv žuti dio koji me podsjeća na dres Fenerbahčea."

Dok Bogi, kako ga zovu u Atlanti, gleda na ovaj klub kao na svoju drugu kuću, strateg Hoksa je pun pohvala. Posebno zbog trenutaka u kojima je bio i organizator igre.

"Lijepo je kada Bogi vodi igru, nesebičan je, voli da asistira, a umije i da pogodi. Kada on ima loptu stvara pritisak na čuvare i to daje prostor ostalim igračima. Agresivniji je i to je važno. Tražio je loptu i tako treba da igra", jasan je Nejt Mekmilan.

Prva zvijezda tima Trej Jang je takođe pun pohvala na račun Srbina.

"Bogi je važan za nas. Treba da igra na visokom nivou ako želimo daleko da doguramo. Zna koliko je važan za nas i to je dobro", zaključio je Jang.

